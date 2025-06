Val Senales, riapre la funivia panoramica: torna il viaggio “sul tetto delle Alpi”

A partire dal 28 giugno, sarà di nuovo attiva la Funivia Ghiacciai della Val Senales, in Alto Adige, inaugurata nel dicembre 2023 e già diventata un'attrazione imperdibile per chi cerca emozioni in quota. Il motivo? La Cabrio-Adventure, una particolare “cesta” panoramica montata sul tetto della cabina che consente a un massimo di dieci persone di vivere la salita in modo spettacolare, a cielo aperto.

Il 28 giugno riapre la funivia panoramica della Val Senales

Situata nella valle che ha restituito al mondo Ötzi, la mummia più antica mai ritrovata, la Val Senales è una meta estiva fresca e sorprendente. Tra escursioni ad alta quota, relax e scoperte culturali, offre un mix ideale per chi vuole sfuggire all'afa e vivere la montagna. Per chi cerca una sistemazione comoda e accogliente, lo Smart Hotel Firn (3 stelle), a Madonna di Senales, è una scelta strategica. Immerso tra pendii verdi e boschi silenziosi, l'hotel è punto di partenza per numerosi sentieri escursionistici e percorsi ciclabili, oltre a offrire facile accesso a malghe e rifugi tipici.

Dopo le attività all'aperto, è tempo di rilassarsi. L'offerta dello Smart Hotel Firn include mezza pensione, spa con piscina interna riscaldata a 28°C, sauna e bagno turco. La cucina propone ogni sera un menu di tre portate, accompagnato da buffet di insalate fresche, mentre al mattino ci si può ricaricare con un ricco buffet: marmellate, frutta, yogurt, formaggi, salumi, uova fresche e dolci anche nel pomeriggio.

La Alpin Arena Senales non è soltanto patria dello sci invernale, ma una meta perfetta anche d'estate, grazie a un'ampia rete di sentieri, vie ferrate e percorsi attrezzati. Le temperature miti e il paesaggio alpino la rendono una scelta ideale per famiglie e sportivi in cerca di avventura. Una delle novità più apprezzate si trova proprio in cima: la piattaforma panoramica Iceman Ötzi Peak, a 3.251 metri di altitudine sulla Croda delle Cornacchie (Grawand). Da qui si godono viste spettacolari su 126 cime oltre i 3.000 metri, che si estendono tra Italia, Svizzera e Austria. L'installazione è orientata verso il Giogo di Tisa, dove nel 1991 fu ritrovato il celebre uomo del ghiaccio.

