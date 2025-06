Turkish Airlines si prende la scena a Parigi e per la decima volta conquista il titolo di migliore compagnia aerea in Europa, premiata ai World Airline Awards 2025. Un traguardo che ribadisce la forza del vettore turco sulla scena internazionale, e che arriva direttamente dal feedback dei passeggeri, in occasione della cerimonia che si è svolta il 17 giugno al museo dell'aria e dello spazio della capitale francese.

World Airline Awards 2025: Turkish Airlines si conferma la migliore compagnia aerea in Europa

Oltre a primeggiare nella classifica europea, la compagnia di bandiera ha fatto incetta di altri riconoscimenti. È stata infatti nominata migliore compagnia aerea nell'Europa meridionale e ha ottenuto otto premi complessivi, a partire dal miglior catering a bordo in business class a livello mondiale. Si è aggiudicata anche la migliore business class in Europa, la migliore business class nell'Europa meridionale e il miglior catering a bordo in business class in Europa. Premi che, messi insieme, confermano l'attenzione ai dettagli e la qualità del servizio offerto nelle cabine premium. Ma non finisce qui: Turkish Airlines ha portato a casa anche i riconoscimenti per la migliore economy class in Europa e per il miglior catering a bordo in economy class in Europa. Un bottino che restituisce l'immagine di una compagnia solida, apprezzata tanto per il comfort quanto per l'esperienza gastronomica a bordo.

A sottolineare l'importanza di questo successo è intervenuto Ahmet Bolat, chairman of the board and the executive committee di Turkish Airlines: «Essere riconosciuti ancora una volta come migliore compagnia aerea in Europa dai nostri stimati clienti è una fonte di immenso orgoglio per tutta la famiglia Turkish Airlines. Questo risultato, insieme agli altri premi, è la testimonianza dello sforzo instancabile e della passione del nostro team. Siamo guidati dalla nostra tradizione senza tempo di ospitalità turca e ringraziamo sinceramente i nostri ospiti e l'organizzazione Skytrax per aver confermato il nostro impegno verso l'eccellenza. Continueremo a migliorare l'esperienza di viaggio per i nostri clienti in tutta la nostra rete globale in continua espansione».

