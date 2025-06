Accessibilità digitale obbligatoria e inclusiva: cosa cambia per i ristoratori

Dal 28 giugno 2025 entreranno ufficialmente in vigore anche in Italia le disposizioni del European Accessibility Act (Direttiva UE 2019/882), che impone agli operatori privati - inclusi i ristoratori - di garantire l’accessibilità digitale dei propri strumenti online. Il provvedimento punta ad abbattere le barriere tecnologiche per le persone con disabilità, estendendo il principio di inclusività a siti web, app, piattaforme di prenotazione e comunicazione digitale.

Anche il settore della ristorazione è chiamato ad adeguarsi: siti internet, applicazioni di prenotazione e piattaforme gestionali dovranno essere fruibili senza limitazioni da parte di utenti con disabilità visive, uditive o motorie. Le imprese che non rispetteranno gli standard rischiano non solo sanzioni economiche, ma anche segnalazioni da parte degli utenti e una perdita di reputazione. L’impatto potenziale è rilevante: secondo le stime, migliaia di ristoratori italiani dovranno intervenire entro fine giugno 2025 per evitare conseguenze legali e commerciali.

L’adeguamento all’European Accessibility Act rappresenta un punto di partenza per l’intero comparto della ristorazione digitale. Non si tratta di un intervento una tantum, ma di un processo destinato a proseguire nel tempo. Le specifiche tecniche, infatti, continueranno ad evolversi per tenere conto dei nuovi bisogni degli utenti e dei progressi tecnologici.

