Assitol cresce e supporta le imprese agroalimentari ed energetiche

Assitol, Associazione Italiana dell’Industria Olearia aderente a Federalimentare e Confindustria, continua il suo percorso di crescita nel panorama industriale nazionale, estendendo la propria rappresentanza a 200 aziende attive in comparti strategici, dall’olio d’oliva alle bioenergie. Durante l’assemblea annuale, è stato tracciato un bilancio positivo per il 2024 e l’inizio del 2025, a dispetto del complesso contesto internazionale.

Il presidente dell‘Assitol Palmino Poli

Una rete diversificata tra food ed energia

Le aziende associate ad Assitol costituiscono una realtà eterogenea che include oli alimentari e tecnici, condimenti spalmabili, lievito, ingredienti bakery e biodiesel. Un'importante novità è l’ingresso di Assom, l’associazione dei produttori di olive da mensa, in qualità di socio aggregato. Questa integrazione consolida la filiera agroalimentare e ne valorizza la componente produttiva e commerciale.

Un’associazione modello di economia circolare

Assitol può essere considerata una mini-federazione capace di creare sinergie tra settori diversi ma complementari. Il modello associativo proposto si fonda su un approccio circolare, in cui l’alimentare e l’energetico si integrano per affrontare sfide comuni come sostenibilità, approvvigionamento, deforestazione e crisi climatica.

“L’Associazione è cresciuta: sono arrivati nuovi soci, in qualche caso sono addirittura rientrati - ha osservato il presidente Palmino Poli - vuol dire che il nostro stile associativo è apprezzato ed è considerato attrattivo. Siamo una mini-federazione, che lavora su tanti fronti diversi, ma complementari. Il nostro impegno, oggi, è quello di integrare tra loro gruppi differenti che, però, su molte tematiche, possono lavorare in sinergia. Assitol può definirsi un esempio di economia circolare, in cui la parte agroalimentare si incastra con quella energetica”.

Resilienza delle aziende e crescita dell’export

Nel corso del 2024, le imprese del settore hanno dimostrato capacità di adattamento e resilienza, anche grazie all’incremento dell’export, salito del 2,6% nel comparto manifatturiero. Assitol si conferma un interlocutore fondamentale, capace di offrire supporto concreto alle aziende, anche sui mercati esteri, attraverso partnership fieristiche consolidate, come quella con Italian Exhibition Group.

Impegno sociale e visione a tutto campo

Assitol punta a un modello di crescita integrato che unisca sostenibilità economica, ambientale e sociale. In questa direzione si colloca l’adesione a Pane in piazza, evento benefico previsto a Milano in Piazza Duomo dal 24 agosto al 1° settembre, che vede la partecipazione attiva dell’associazione a sostegno delle fasce più fragili. Una testimonianza dell’impegno quotidiano dell’organizzazione verso una responsabilità sociale d’impresa che va oltre il profitto.

