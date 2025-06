La Tavola dei 300: successo per l'evento di Massa Lubrense e donati 5 mila euro Successo per “La Tavola dei 300” a Massa Lubrense: raccolti 5 mila euro per la Onlus “Noi Genitori di Tutti”. Con 63 ristoratori coinvolti, l'evento mira ora a promuovere nuove attività e allungare la stagione turistica [...]