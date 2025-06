 Starbucks espande la rete in Italia: 48° store a Lonato del Garda

Operativo il nuovo punto vendita Starbucks presso Il Leone Shopping Center a Lonato del Garda (Brescia). Lo store è il 48° in Italia della celebre catena americana con base a Seattle, frutto della collaborazione con Percassi, licenziatario esclusivo del brand nel Paese.

Il nuovo chiosco Starbuks di Lonato del Garda

Format chiosco Starbucks: pensato per lo shopping center

Il nuovo format chiosco si integra perfettamente nel contesto dei centri commerciali, rispondendo alle esigenze di clienti dinamici che desiderano una pausa veloce e di qualità. Il chiosco offre bevande calde e fredde, accompagnate da proposte food to go ideali per uno snack veloce durante lo shopping.

Design e location: Il Leone Shopping Center

Situato all’interno di una struttura moderna e luminosa, sviluppata su due livelli e arricchita da ampie cupole in vetro, il chiosco rappresenta un punto di riferimento per chi cerca qualità e comfort nel cuore di uno dei principali centri commerciali della Lombardia.

Partner Starbucks: formazione e accoglienza al centro

Lo store sarà gestito da 12 partner Starbucks, ovvero i dipendenti dell’azienda, che hanno completato un programma formativo di oltre un mese. I partner sono pronti ad accogliere i visitatori e guidarli nella scelta tra le iconiche bevande Starbucks e le novità stagionali.

Lo staff dello Starbuks di Lonato del Garda

Bevande estive e Frappuccini®: l’offerta per Lonato del Garda

Tra le proposte più attese nel nuovo store di Lonato del Garda spiccano i Frappuccini®, le bevande estive rinfrescanti e i classici espresso e caffè americano. L’obiettivo è offrire una coffee experience completa, con un’ampia gamma di opzioni per ogni gusto e momento della giornata.

Starbucks al Leone Shopping Center di Lonato del Garda

Espansione nazionale del brand: una presenza sempre più capillare

Il chiosco di Lonato del Garda si aggiunge ai punti vendita Starbucks già operativi in Lombardia, Piemonte, Toscana, Lazio e Campania, contribuendo alla crescita capillare del marchio in Italia. Ogni nuova apertura consolida la posizione del brand nel settore del retail food & beverage.

