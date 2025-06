Università della Tuscia a Viterbo, incendio alla facoltà di Agraria

Un incendio di vaste proporzioni ha colpito la facoltà di Agraria dell'Università della Tuscia, a Viterbo. Le fiamme, divampate nella mattinata di mercoledì 4 giugno, hanno causato danni ingenti e sollevato un'enorme colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Nessun ferito, ma risulta disperso un operaio. La situazione ha richiesto l'intervento immediato dei vigili del fuoco e della polizia locale. Il Comune ha invitato i residenti della zona a tenere le finestre chiuse nel raggio di un chilometro.

Incendio alla facoltà di Agraria a Viterbo: danni gravissimi, in salvo gli studenti

Il rogo si è sviluppato intorno alle 10, all'interno di un edificio nel quartiere Riello, in via San Camillo De Lellis, proprio nei pressi del Tribunale. Stando alle prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero partite dal tetto della struttura, dove erano in corso dei lavori di ristrutturazione. Al momento le cause dell'incendio sono ancora da accertare, ma l'ipotesi più probabile è legata proprio alle operazioni in corso sul tetto. Sul posto sono accorsi tempestivamente i vigili del fuoco, impegnati a domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area.

Intanto, la polizia municipale ha provveduto a bloccare gli accessi stradali per agevolare le operazioni di soccorso e limitare il rischio per la popolazione. Alcune ambulanze hanno prestato assistenza a persone rimaste lievemente intossicate dal fumo, ma fortunatamente nessuno sarebbe in gravi condizioni. Ma secondo le ultime informazioni, risulta disperso un operaio: resta da capire se l'uomo era assente al momento dell'inizio dell'incendio, o se purtroppo è deceduto tra le fiamme.

