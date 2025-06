Turismo, siglato accordo tra Cnel e ministero per formazione e lavoro

Cnel e ministero del Turismo hanno firmato un accordo per rafforzare la collaborazione istituzionale nel comparto turistico, puntando su formazione, occupazione e gestione dei flussi di lavoratori stranieri. L'intesa, sottoscritta dal presidente del Cnel Renato Brunetta e dalla ministra Daniela Santanché, mira a sviluppare politiche condivise per accrescere la competitività del comparto, con particolare attenzione al capitale umano.

Renato Brunetta, presidente del Cnel, e la ministra Daniela Santanchè

Il protocollo si muove su tre direttrici principali: analizzare l'impatto sociale ed economico degli investimenti nella formazione, approfondire i fabbisogni di aggiornamento professionale degli operatori turistici e lavorare sulla programmazione e gestione degli ingressi di lavoratori stranieri, che rappresentano una quota importante della forza lavoro nel settore. Per concretizzare questi obiettivi verrà istituito un Comitato congiunto composto da sei membri, tre designati dal Cnel e tre dal ministero, con il compito di coordinare e monitorare le attività. Al centro dell'accordo c'è anche il Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo, uno strumento già attivo su cui si concentreranno le analisi congiunte per valutare le ricadute effettive delle politiche formative. Il ministero del Turismo, da tempo impegnato su questo fronte, punta a qualificare maggiormente il personale del comparto, intercettando nuove esigenze e competenze richieste dal mercato.

«L'intesa - ha affermato il presidente del Cnel, Renato Brunetta - è indirizzata a rafforzare un comparto estremamente importante per la nostra economia. Un comparto che rappresenta un importante volano di investimenti diretti e indiretti e che ha rilevanti e positivi effetti sull'occupazione, specialmente per quel che riguarda i giovani e le donne. Il turismo non è solo un motore economico, ma un elemento cruciale di coesione sociale e di sviluppo sostenibile e inclusivo nei territori, svolgendo un ruolo essenziale anche nella valorizzazione delle aree interne, spesso prive di servizi, ma ricche di storia, cultura e tradizioni. Noi vogliamo puntare in particolar modo sulla formazione e la riqualificazione del capitale umano, come leva fondamentale per accrescere la qualità del comparto e rendere il nostro Paese più competitivo rispetto ai principali competitor. Ringrazio Santanchè per aver voluto avviare questa collaborazione».

Dal canto suo, la ministra del Turismo ha sottolineato l'importanza strategica dell'accordo per un governo più efficace del comparto: «Questo protocollo - ha dichiarato Daniela Santanchè - rappresenta un passo significativo verso una governance più integrata e strategica del turismo italiano. La collaborazione con il Cnel, per la quale ringrazio il Presidente Brunetta, ci permetterà di affrontare con maggiore efficacia le sfide legate alla formazione, all'occupazione e alla gestione dei flussi turistici, contribuendo così alla crescita sostenibile del settore».

© Riproduzione riservata