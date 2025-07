A Roseto degli Abruzzi (Te), nella suggestiva piazzetta Verdi, il ristorante Otra Vez conquista un traguardo di rilievo entrando nella Top 5 nazionale dei locali certificati “Locale di Cucina Autentica Spagnola”. Il riconoscimento, conferito dall’ICEX - Istituto Spagnolo per il Commercio Estero, premia la qualità gastronomica e la fedeltà alla cultura iberica.

Otra Vez a Roseto degli Abruzzi nella Top 5 dei ristoranti spagnoli certificati in Italia

Il riconoscimento ufficiale dall’ICEX e dal Governo di Spagna

A soli nove mesi dall’apertura, Otra Vez si distingue come unico ristorante fuori da Milano a ricevere la prestigiosa certificazione, con un punteggio di 90/100. La targa è stata consegnata dall’Ambasciata di Spagna a Roma nell’ambito del programma internazionale “Restaurants from Spain”, promosso dall’ICEX in collaborazione con il Ministero dell’Agricoltura spagnolo, la Spanish Wine Federation e la Royal Academy of Gastronomy.

Un progetto gastronomico dedicato alla cultura iberica

Il locale è nato dalla passione dei fratelli Francesco e Alessandra Luciani per la cucina e la cultura spagnola. L’approccio si basa sull’utilizzo di materie prime selezionate, su una proposta enogastronomica che valorizza i sapori autentici della penisola iberica e su una sala capace di evocare atmosfere calde e accoglienti.

Un punto di riferimento per la cucina spagnola in Abruzzo

L’inserimento nella Top 5 italiana rappresenta un risultato significativo per un progetto avviato meno di un anno fa e già capace di conquistare clientela locale e turistica. Il riconoscimento si aggiunge all’attenzione crescente verso la ristorazione specializzata nella valorizzazione di cucine regionali e prodotti certificati di origine spagnola.

