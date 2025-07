Ue, export agroalimentare verso gli Usa in crescita: +7% tra gennaio e aprile

Tra gennaio e aprile 2025, l'Unione europea ha esportato verso gli Usa prodotti agroalimentari per 686 milioni di euro in più rispetto allo stesso periodo del 2024, registrando una crescita del 7%. Un dato che spicca nel quadro generale del commercio agroalimentare europeo, fotografato dal più recente report mensile pubblicato dalla Commissione europea, nonostante il costante timore per i dazi paventati da Donald Trump.

Export agroalimentare Ue verso gli Usa al +7% nei primi 4 mesi del 2025

Nel complesso, le esportazioni totali dell'Ue sono aumentate del 3% nei primi quattro mesi dell'anno, toccando i 79,7 miliardi di euro, anche se il surplus commerciale è sceso da 22,5 a 15,3 miliardi di euro rispetto al 2024. Oltre agli Stati Uniti, anche il Regno Unito si conferma un mercato in espansione, con un incremento dell'export pari a 778 milioni di euro (+4%). Al contrario, preoccupa il rallentamento delle vendite verso la Cina, in calo di 510 milioni (-11%).

A incidere negativamente sull'equilibrio commerciale non è il calo dell'export, ma piuttosto l'impennata dei costi all'importazione, che tra gennaio e aprile hanno raggiunto i 64,4 miliardi di euro, in crescita del 17% su base annua. «Ciò è dovuto agli elevati prezzi all'importazione, in particolare per il cacao e il caffè, nonché per la frutta e la frutta a guscio. Le importazioni dalla Costa d'Avorio sono rimaste elevate, mentre quelle dalla Russia hanno continuato a diminuire» si legge nel rapporto della Commissione. Ad aprile, il surplus mensile è sceso del 4% rispetto a marzo, fermandosi a 3,9 miliardi. Un segnale che, pur nel contesto di un export in ripresa, conferma la pressione esercitata dal mercato globale sui bilanci del comparto agroalimentare europeo.

© Riproduzione riservata