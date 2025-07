Mulino Bianco è ancora il brand più scelto nella spesa degli italiani

Nel 2025, anno in cui festeggia il suo 50° anniversario, Mulino Bianco si conferma ancora una volta in cima alla classifica italiana del Brand Footprint Europe Report di YouGov, che analizza le scelte reali dei consumatori nel comparto dei beni di largo consumo. Con oltre 22,6 milioni di famiglie acquirenti e una frequenza media di circa 15 atti d'acquisto l'anno per ciascuna, il marchio del Gruppo Barilla si piazza al primo posto tra le marche più presenti nelle case degli italiani.

Mulino Bianco è ancora il brand più scelto dagli italiani nel 2025

Il risultato emerge da un'indagine basata sul parametro CRP - Consumer Reach Points - che misura la forza effettiva di un brand moltiplicando tre elementi chiave: la popolazione complessiva, la penetrazione del marchio (cioè la percentuale di famiglie che lo acquistano) e la frequenza media con cui viene scelto. Un indicatore che non si limita alla notorietà o alla simpatia, ma che fotografa concretamente quanto un marchio incida sulle abitudini d'acquisto quotidiane.

Mulino Bianco in testa grazie a un catalogo ampio e riconoscibile

Mulino Bianco continua così ad avere un posto fisso nei carrelli della spesa e nelle cucine degli italiani. Merito di un catalogo ampio e riconoscibile, che riesce a parlare a target diversi e a seguire l'evoluzione degli stili alimentari. Prodotti come quelli della linea Armonia o a base di ingredienti integrali intercettano una crescente attenzione per il benessere, ma senza perdere di vista il piacere del gusto. Allo stesso tempo, le proposte più golose restano centrali nell'identità del brand, perché il cibo non è solo nutrizione: è anche comfort, ricordo, gratificazione.

Proprio la capacità di rinnovarsi restando fedele a se stessa ha permesso al marchio di proporre novità che hanno saputo interpretare i trend del momento senza snaturarsi. Un esempio recente è la Puccia, che raccoglie il testimone dal successo della Pinsa, confermando l'attenzione di Mulino Bianco ai gusti e alle abitudini in continua evoluzione degli italiani. A commentare il risultato è Carolina Diterlizzi, marketing vicepresident di Mulino Bianco: «Essere ancora una volta la marca più scelta in Italia è per noi motivo di grande orgoglio. Questo traguardo, che cade in un anno speciale in cui celebriamo i 50 anni del brand, rappresenta il riconoscimento della fiducia che milioni di famiglie continuano ad accordarci ogni giorno. È il risultato della passione e dell'impegno costante con cui lavoriamo per portare sulle tavole degli italiani prodotti buoni, di qualità, pensati per accompagnare i momenti quotidiani con gusto, attenzione al benessere e uno sguardo sempre attento alla sostenibilità e all'innovazione».

La Top 10 dei brand più scelti in Italia

Dietro Mulino Bianco, nella Top 10 dei brand più scelti in Italia secondo il report YouGov, si piazzano nell'ordine: Kinder, Coca-Cola, San Benedetto, Galbani, Barilla (che insieme a Mulino Bianco firma un doppio colpo per il gruppo), Granarolo, Aia, Divella e Pavesi. Una classifica che racconta gusti consolidati, abitudini difficili da scalfire e un legame ancora molto forte tra brand storici e famiglie italiane.

