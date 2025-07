Street food, ecco i campioni regionali 2025 per il Gambero Rosso

Dal Nord al Sud, dalle botteghe di schiacciate toscane ai food truck che attraversano festival e piazze, il Gambero Rosso ha scelto i campioni regionali dello street food per il 2025, mappando un'Italia che continua a raccontarsi anche attraverso il cibo di strada.

Street Food, ecco chi ha vinto: i campioni regionali premiati dal Gambero Rosso

Voilà Gastronomia a Pré Saint Didier in Valle d'Aosta, Festival Snack Bar a Bra in Piemonte, Le Delizie dell'Amico a Genova in Liguria, Totost a Milano in Lombardia, Ai Do Leoni a Venezia in Veneto, Il Pizzicagnolo a Mezzolombardo in Trentino, Yalla a Trieste in Friuli Venezia Giulia, Odd a Bologna in Emilia Romagna, Il Macello di Bolgheri Panini a Bolgheri in Toscana, Maclé Salsamenteria Ascolana ad Ascoli Piceno nelle Marche, Pesciaioli ad Acquasparta in Umbria, Martello Lavoro e Cucina a Roma nel Lazio, Donna Tina a Pescara in Abruzzo, Hippo a Isernia in Molise, Pastèna a Napoli in Campania, Mu Mercato Urbano a Lecce in Puglia, Lucanino Fast Good a Policoro in Basilicata, A Casalura a Cirò Marina in Calabria, Il Massimo dello Street Food a Palermo in Sicilia e Seulo Is Food a Cagliari in Sardegna sono i nomi che hanno conquistato il podio quest'anno, dimostrando come lo street food continui a rimanere il cuore popolare della nostra gastronomia.

Questo mondo, fatto di cartocci caldi mangiati passeggiando e ricette che si tramandano tra generazioni, resta vivo e pulsante, mescolando memoria e contaminazioni globali. Un mondo che cresce poi nei numeri. Il Rapporto Fipe sulla Ristorazione 2024 mostra che, mentre la ristorazione tradizionale ha visto un incremento dei prezzi del 5,3%, il delivery ha segnato un +9,7% e i fast food un +5,9%, con i giovani tra i 18 e i 34 anni a trainare la crescita dei consumi tra fast food, take away e food delivery. Il prezzo medio di un panino in Italia varia dai 1,90 euro di Terni ai 5,06 euro di Milano, ma la corsa allo street food non si arresta, alimentata anche da un turismo che cerca esperienze autentiche, spinto dai nomadi digitali che postano code e piatti sui social da Tokyo a Napoli, da Lisbona a Palermo.

