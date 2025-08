La spesa sotto l'ombrellone: angurie, fiori di zucca e tombarello tra le scelte più convenienti

La Borsa della Spesa, a cura di BMTI e Italmercati, con Consumerismo No Profit, segnala per agosto una buona disponibilità di frutta, ortaggi e pesce con cali di prezzo significativi. Spiccano angurie, fiori di zucca e tombarello.

I prezzi dell'anguria sono in diminuzione

Il podio della frutta: angurie, meloni e albicocche

Nel pieno dell’estate, la frutta di stagione si conferma protagonista dei mercati, con prezzi favorevoli che possono alleggerire il carrello della spesa anche nei luoghi di villeggiatura. Le angurie sono al primo posto per qualità, disponibilità e convenienza: i prezzi all’ingrosso sono scesi del 17,1% in una sola settimana, attestandosi tra 0,25 e 0,50 euro/kg. Seguono i meloni, che non superano 1,20 euro/kg, in calo del 13,1%, e le albicocche, ormai a fine stagione, il cui prezzo si attesta tra 2 e 2,40 euro/kg, in flessione del 5,7%.

Uva da tavola: parte la stagione delle varietà italiane

Ha preso il via anche la campagna dell’uva da tavola, con le prime varietà italiane provenienti da Puglia e Sicilia. Le varietà più richieste sono la bianca Vittoria e la nera Black Magic, i cui prezzi sono scesi del 13,5% rispetto alla settimana precedente. Le uva senza semi registrano quotazioni tra 2,30 e 3,50 euro/kg.

Ortaggi: fiori di zucca in calo, buona disponibilità per melanzane e finocchi

L’abbassamento delle temperature ha preservato la qualità delle lattughe, i cui prezzi sono rimasti contenuti intorno a 1 euro/kg, con una diminuzione del 13,1% rispetto allo scorso anno. In aumento la disponibilità per melanzane e finocchi, con prezzi medi rispettivamente attorno a 1 euro/kg e 1,40 euro/kg. Particolarmente interessante in questo periodo è il fiore di zucca, venduto a circa 0,12 euro al pezzo, in calo del 30,1% rispetto al 2024. L’abbondanza dell’offerta non è stata finora accompagnata da una domanda altrettanto sostenuta.

Pesce: tombarello e calamaretti tra le opzioni più convenienti

Sul fronte del pescato, il maltempo ha limitato le uscite in mare, ma il mercato offre comunque valide alternative economiche. Tra queste figura il tombarello, tonnetto poco valorizzato ma gustoso, disponibile a circa 4 euro/kg, in calo del 18,2% rispetto alla settimana precedente. In evidenza anche i calamaretti, ideali per fritture, a 22 euro/kg, e il pesce spada, attualmente abbondante, con un prezzo medio di 14,50 euro/kg. Disponibili anche le telline, intorno a 7 euro/kg, mentre restano stabili i prezzi della trota d’allevamento, che si mantiene sui 6 euro/kg.

