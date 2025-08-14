EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 14 agosto 2025  | aggiornato alle 19:07 | 113953 articoli pubblicati

Molino Paolo Mariani
Molino Paolo Mariani

Caporalato, controlli shock: irregolare un'azienda agricola su due

Tra il 31 luglio e l'11 agosto i carabinieri hanno ispezionato 888 aziende agricole: oltre la metà irregolari, 470 denunce, sanzioni per più di 4,2 milioni e anche minori trovati al lavoro nei campi [...]

14 agosto 2025 | 16:12
 

Caporalato, controlli shock: irregolare un'azienda agricola su due

Tra il 31 luglio e l'11 agosto i carabinieri hanno ispezionato 888 aziende agricole: oltre la metà irregolari, 470 denunce, sanzioni per più di 4,2 milioni e anche minori trovati al lavoro nei campi [...]

14 agosto 2025 | 16:12
 

Quasi una su due. È questo il dato che più colpisce dai controlli a tappeto svolti dai carabinieri nel cuore della stagione agricola: su 888 aziende ispezionate, 468 sono risultate irregolari, pari al 52,7%. Un dato che restituisce l’immagine di un comparto dove il fenomeno del caporalato e le violazioni legate all’impiego della manodopera continuano a emergere con forza.

Caporalato controlli shock: irregolare un'azienda agricola su due

Caporalato nei campi: metà delle aziende agricole irregolari nei controlli dei carabinieri

L’operazione, condotta tra il 31 luglio e l’11 agosto, ha visto in campo le squadre ispettive del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro insieme ai reparti territoriali - stazioni, tenenze e compagnie - e ha riguardato in totale 3.601 posizioni lavorative. Di queste, 729 sono risultate irregolari (20,24%) e ben 196 riconducibili a lavoro “in nero”, che rappresenta il 26,88% delle posizioni non regolari. Significativo anche il dato sulla presenza di lavoratori extracomunitari: 1.557 i controllati, 79 impiegati in nero e 30 risultati clandestini. Nei campi sono stati trovati anche 19 minori, 9 dei quali al lavoro senza contratto. Il giro di vite dei carabinieri ha portato all’adozione di 113 provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale, pari al 12,72% delle aziende ispezionate. Cinquantuno sospensioni sono scattate per lavoro nero, cinquanta per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, e in dodici casi per entrambe le ragioni. A questi si aggiungono 42 provvedimenti di diffida e 850 prescrizioni elevate ai sensi del decreto legislativo 758 del 1994.

TeamSystem

Sul fronte penale, le verifiche hanno fatto emergere un quadro altrettanto pesante. Sono state deferite in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria complessivamente 470 persone, accusate a vario titolo di violazioni del Testo Unico sull’immigrazione, della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - il cosiddetto “caporalato” - oltre ad altre fattispecie penali, tra cui falso ideologico e somministrazione fraudolenta di manodopera. Il bilancio economico delle ispezioni parla chiaro: sanzioni e ammende per oltre 4 milioni e 200mila euro, precisamente 4.230.241,84 euro. Non solo: in provincia di Perugia è stato sequestrato un locale fatiscente adibito a dormitorio dei lavoratori sfruttati, mentre a Trieste sono stati individuati e bloccati alcuni attestati di formazione falsi.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
agricoltura carabinieri caporalato italia
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
LE ALTRE NOTIZIE FLASH
Loading...
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Brita
Sogemi
Quattroerre Group
Cappa delle Pizze
Brita
Sogemi
Quattroerre Group
Cappa delle Pizze
Molino Dallagiovanna
Senna

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 