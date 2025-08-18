Aperitivi, outdoor e benessere: la spesa degli italiani d'estate in cifre

Nei mesi tra maggio e luglio, Coop Alleanza 3.0 ha registrato un aumento significativo nelle vendite di articoli per la casa e il tempo libero. Sono stati acquistati oltre 17mila ventilatori, con un incremento del 20% rispetto al 2024, e più di 5.400 piscine da giardino. In crescita anche la richiesta di arredi outdoor: 7.500 sedie e poltrone da esterni, 5.500 sedute pieghevoli e sdraio multiposizione, 1.200 tavoli da esterno, 1.100 gazebo e circa 5.400 ombrelloni. Per garantire serate all'aperto senza insetti, gli italiani hanno scelto 48mila candele alla citronella, con un aumento del 18,2% rispetto all'anno precedente.

I dati di Coop Alleanza 3.0 evidenziano grande interesse negli italiani per aperitivi, outdoor e benessere

Aperitivi estivi e consumo di bevande

La voglia di vacanza si riflette anche nel consumo di bevande. Nei supermercati Coop sono state acquistate 600mila bottiglie di aperitivi, tra alcolici e analcolici. In particolare, spiccano le 364mila bottiglie di aperitivi alcolici, cresciute del 10%, e le 218mila bottiglie di premiscelati, con un +30% rispetto al 2024. Apprezzata anche la linea a marchio Coop “Eppi Auar”, con 120mila pezzi venduti. Il relax estivo passa anche dalla musica. In questo periodo sono state vendute 1.500 casse bluetooth, con una crescita del 15%, e oltre cento soundbar, ideali per creare un'atmosfera musicale domestica o all'aperto.

Cura del corpo e bellezza in estate

Il benessere personale si conferma una priorità. Nei punti vendita sono stati acquistati quasi 900mila prodotti beauty, grazie anche ai corner dedicati “La bellezza di essere me”. Tra questi spiccano 728mila articoli per la cura del viso, di cui 500mila per la pulizia, metà dei quali a marchio Coop. Importante anche la crescita di creme idratanti, sieri e maschere, con 224mila prodotti venduti, di cui 61mila a marchio Coop. In aggiunta, sono stati acquistati accessori come spugne e guanti massaggianti, pensati per un'esperienza completa di cura personale.

© Riproduzione riservata