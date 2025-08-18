EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 18 agosto 2025  | aggiornato alle 16:27 | 113984 articoli pubblicati

Molino Paolo Mariani
Molino Paolo Mariani

Aperitivi, outdoor e benessere: la spesa degli italiani d'estate in cifre

Le vendite estive di Coop Alleanza 3.0 confermano la voglia di vacanze degli italiani: boom di piscine, arredi da giardino, aperitivi e prodotti beauty. Crescono anche i dispositivi per il relax e la musica [...]

18 agosto 2025 | 15:21
 

Aperitivi, outdoor e benessere: la spesa degli italiani d'estate in cifre

Le vendite estive di Coop Alleanza 3.0 confermano la voglia di vacanze degli italiani: boom di piscine, arredi da giardino, aperitivi e prodotti beauty. Crescono anche i dispositivi per il relax e la musica [...]

18 agosto 2025 | 15:21
 

Nei mesi tra maggio e luglio, Coop Alleanza 3.0 ha registrato un aumento significativo nelle vendite di articoli per la casa e il tempo libero. Sono stati acquistati oltre 17mila ventilatori, con un incremento del 20% rispetto al 2024, e più di 5.400 piscine da giardino. In crescita anche la richiesta di arredi outdoor: 7.500 sedie e poltrone da esterni, 5.500 sedute pieghevoli e sdraio multiposizione, 1.200 tavoli da esterno, 1.100 gazebo e circa 5.400 ombrelloni. Per garantire serate all'aperto senza insetti, gli italiani hanno scelto 48mila candele alla citronella, con un aumento del 18,2% rispetto all'anno precedente.

Aperitivi, outdoor e benessere: la spesa degli italiani d'estate in cifre

I dati di Coop Alleanza 3.0 evidenziano grande interesse negli italiani per aperitivi, outdoor e benessere

Aperitivi estivi e consumo di bevande

La voglia di vacanza si riflette anche nel consumo di bevande. Nei supermercati Coop sono state acquistate 600mila bottiglie di aperitivi, tra alcolici e analcolici. In particolare, spiccano le 364mila bottiglie di aperitivi alcolici, cresciute del 10%, e le 218mila bottiglie di premiscelati, con un +30% rispetto al 2024. Apprezzata anche la linea a marchio Coop “Eppi Auar”, con 120mila pezzi venduti. Il relax estivo passa anche dalla musica. In questo periodo sono state vendute 1.500 casse bluetooth, con una crescita del 15%, e oltre cento soundbar, ideali per creare un'atmosfera musicale domestica o all'aperto.

TeamSystem

Cura del corpo e bellezza in estate

Il benessere personale si conferma una priorità. Nei punti vendita sono stati acquistati quasi 900mila prodotti beauty, grazie anche ai corner dedicati “La bellezza di essere me”. Tra questi spiccano 728mila articoli per la cura del viso, di cui 500mila per la pulizia, metà dei quali a marchio Coop. Importante anche la crescita di creme idratanti, sieri e maschere, con 224mila prodotti venduti, di cui 61mila a marchio Coop. In aggiunta, sono stati acquistati accessori come spugne e guanti massaggianti, pensati per un'esperienza completa di cura personale.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Coop Alleanza 3.0 vendite estate 2025 articoli outdoor Coop piscine da giardino aperitivi Coop Eppi Auar Coop casse bluetooth prodotti beauty Coop cura del viso Coop benessere
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
LE ALTRE NOTIZIE FLASH
Loading...
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Cappa delle Pizze
Torresella
Nomacorc Vinventions
Elle&Vire
Cappa delle Pizze
Torresella
Nomacorc Vinventions
Elle&Vire
Parmigiano
Debic

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 