EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 22 agosto 2025  | aggiornato alle 19:17 | 114059 articoli pubblicati

Molino Paolo Mariani
Molino Paolo Mariani

Como, bar sospesi per risse e spaccio: tre locali chiusi tra Bizzarone e Faloppio

Tre locali tra Bizzarone e Faloppio sospesi dal Questore di Como per gravi violazioni: carenze gestionali, risse e spaccio hanno portato a provvedimenti di chiusura temporanea. Focus sul rapporto tra sicurezza e gestione dei bar [...]

22 agosto 2025 | 15:36
 

Como, bar sospesi per risse e spaccio: tre locali chiusi tra Bizzarone e Faloppio

Tre locali tra Bizzarone e Faloppio sospesi dal Questore di Como per gravi violazioni: carenze gestionali, risse e spaccio hanno portato a provvedimenti di chiusura temporanea. Focus sul rapporto tra sicurezza e gestione dei bar [...]

22 agosto 2025 | 15:36
 

La polizia di Stato di Como, dopo numerose segnalazioni arrivate anche dagli uffici di polizia della provincia, ha completato l’iter amministrativo per la sospensione delle licenze di tre locali pubblici nella zona di confine tra Bizzarone e Faloppio. I provvedimenti, firmati dal questore Marco Calì, arrivano al termine di un’attività di monitoraggio durata diversi mesi.

Como bar sospesi per risse e spaccio: tre locali chiusi tra Bizzarone e Faloppio

Operazione di polizia: sospese licenze a tre locali tra Bizzarone e Faloppio

Il ruolo dei proprietari e le indagini

Le proposte di sospensione sono state avanzate dai carabinieri di Faloppio, che hanno documentato violazioni, carenze gestionali e reati avvenuti nei locali. Secondo quanto emerso, la conduzione era spesso complice e partecipativa rispetto al comportamento abituale della clientela, composta in larga parte da persone con precedenti.

In più occasioni, i titolari stessi - anch’essi con precedenti penali o di polizia - avrebbero preso parte a litigi e risse, tollerando schiamazzi fino a tarda notte e favorendo attività di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti sia all’interno sia all’esterno dei bar. «Non si trattava soltanto di episodi isolati» - spiegano i rapporti dei militari - «ma di un contesto di gestione che non garantiva in alcun modo l’ordine pubblico».

TeamSystem

I provvedimenti del Questore

Sulla base degli atti raccolti, la divisione polizia amministrativa e di sicurezza della questura di Como ha predisposto tre distinti provvedimenti, poi firmati dal questore Calì. Le sospensioni sono state così definite: 10 giorni per un bar di via Milano a Bizzarone, 7 giorni per un locale di via Monte Cervino e 15 giorni per un altro bar di via Vittorio Veneto a Faloppio.

Questa mattina gli agenti della questura, insieme ai carabinieri di Faloppio, hanno dato esecuzione alle misure, con l’obiettivo di riportare ordine e sicurezza pubblica nella zona.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Como Bizzarone Faloppio sospensione licenze bar polizia amministrativa sicurezza pubblica gestione locali questore Marco Calì carabinieri risse nei locali
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
LE ALTRE NOTIZIE FLASH
Loading...
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
CostaGroup
TeamSystem
Brita
CostaGroup
TeamSystem
Brita
Elle&Vire
Nomacorc Vinventions

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 