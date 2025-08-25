Emergenza in mare per la Msc World Europa: in avaria al largo di Ponza

La nave da crociera World Europa della compagnia Msc ha riportato un guasto elettrico ai motori mentre si trovava a circa 8 miglia nautiche dall’isola di Ponza. A bordo ci sono 6.496 passeggeri e 2.089 membri di equipaggio, per un totale di oltre 8.500 persone.

Avaria al largo di Ponza per la nave da crociera World Europa della compagnia Msc

Alle 07.25 l’equipaggio ha comunicato al Centro nazionale di coordinamento del Soccorso marittimo l’anomalia tecnica. La Guardia Costiera ha precisato che la situazione «è tranquilla e sotto controllo», con i servizi essenziali garantiti dai generatori di bordo.

Per supportare l’unità, sono stati inviati due rimorchiatori dai porti di Napoli e Gioia Tauro, con l’obiettivo di scortare la nave in sicurezza verso il porto di Napoli. Contestualmente, tecnici specializzati di Msc stanno raggiungendo l’imbarcazione per verificare le condizioni dell’impianto e procedere alle riparazioni.

A scopo precauzionale, sono state inviate anche le motovedette CP 308 da Ponza e CP 280 da Napoli, oltre a un sorvolo con elicottero AW 139 «Nemo» della Guardia Costiera. Il coordinamento è seguito dal Centro Secondario di Soccorso Marittimo di Civitavecchia, che monitora costantemente la posizione della nave.

Una nave simbolo della nuova generazione Msc

La World Europa rappresenta una delle unità di punta della flotta Msc. Costruita dai cantieri Chantiers de l’Atlantique a Saint Nazaire (Francia), è stata varata nel 2021 e ha iniziato il servizio nel dicembre 2022, dopo essere stata utilizzata come nave-hotel a Doha durante i Mondiali di calcio.

Registrata a La Valletta, la nave ha una stazza lorda di 215.863 tonnellate, una lunghezza di 333 metri e 20 ponti che ospitano oltre 2.600 cabine. Il valore dell’investimento si aggira intorno a 1 miliardo di euro.

La World Europa è alimentata da 5 motori a doppia alimentazione in grado di funzionare sia con Gas naturale liquefatto (Gnl) che con gasolio marino a basso tenore di zolfo. È dotata di un sistema di riduzione catalitica che abbatte le emissioni di ossidi di azoto del 90%.

Particolarmente rilevante è la presenza di una cella a combustibile alimentata a Gnl, la prima installata a bordo di una nave da crociera. Questo sistema consente di produrre energia elettrica e calore riducendo del 30% le emissioni di gas serra rispetto a navi tradizionali alimentate a Gnl. La nave integra inoltre un sistema di riduzione del rumore subacqueo per minimizzare l’impatto sulla fauna marina.

Secondo la Guardia Costiera, le condizioni meteomarine sono favorevoli e non si registrano criticità per i passeggeri. Le operazioni di assistenza e traino verso Napoli proseguiranno nelle prossime ore, con l’obiettivo di riportare la nave in porto in totale sicurezza.

© Riproduzione riservata