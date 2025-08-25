Giovani agricoltori, arriva il credito d’imposta per la formazione fino al 2025

È entrato ufficialmente in vigore il credito d’imposta per la formazione nella gestione dell’azienda agricola, attivo dal 25 agosto e valido fino al 24 settembre 2025. Si tratta di un provvedimento che mira a sostenere l’imprenditoria agricola, con particolare attenzione alle nuove generazioni.

Il presidente della commissione Agricoltura alla Camera, Mirco Carloni (Lega), promotore e primo firmatario della legge, spiega: «L’imprenditoria giovanile agricola ha bisogno di strumenti concreti per affrontare un contesto in continua evoluzione. Oggi, più che mai, è necessario acquisire nuove competenze per rendere le aziende competitive e moderne».

Obiettivi e finalità del credito d’imposta

La misura nasce per rispondere a un’esigenza precisa: colmare il gap formativo di molti imprenditori agricoli e rendere le aziende più solide sul mercato. Carloni sottolinea: «La redditività e la competitività delle aziende agricole sono direttamente proporzionali alle competenze messe in campo da chi le guida, imprenditori e manager».

Il credito d’imposta intende quindi incentivare percorsi formativi mirati alla gestione aziendale, all’innovazione e all’utilizzo di strumenti digitali, considerati oggi indispensabili per la crescita del settore.

Un percorso di ascolto e confronto

Secondo Carloni, il risultato raggiunto è il frutto di «un lavoro concreto, fatto di ascolto, confronto e di una volontà politica chiara». La misura è stata elaborata anche grazie al contributo di operatori del settore e associazioni di categoria, che da tempo sollecitavano interventi mirati sulla formazione.

La Lega, aggiunge il deputato, «continuerà a stare al fianco di chi cura e coltiva la terra: dobbiamo costruire il futuro migliore per l’agricoltura italiana».

Prospettive per i giovani agricoltori

Il credito d’imposta rappresenta quindi un’opportunità strategica per i giovani imprenditori agricoli, spesso penalizzati dalla mancanza di strumenti adeguati per affrontare un mercato competitivo e globalizzato. L’obiettivo finale è favorire una nuova generazione di imprese agricole più moderne, digitalizzate e sostenibili, capaci di coniugare tradizione e innovazione.

