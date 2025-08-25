Giovani agricoltori, arriva il credito d’imposta per la formazione fino al 2025

EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
È entrato ufficialmente in vigore il credito d’imposta per la formazione nella gestione dell’azienda agricola, attivo dal 25 agosto e valido fino al 24 settembre 2025. Si tratta di un provvedimento che mira a sostenere l’imprenditoria agricola, con particolare attenzione alle nuove generazioni.

Il credito d’imposta per la formazione nella gestione dell’azienda agricola sarà attivo dal 25 agosto al 24 settembre

Il presidente della commissione Agricoltura alla Camera, Mirco Carloni (Lega), promotore e primo firmatario della legge, spiega: «L’imprenditoria giovanile agricola ha bisogno di strumenti concreti per affrontare un contesto in continua evoluzione. Oggi, più che mai, è necessario acquisire nuove competenze per rendere le aziende competitive e moderne».

Obiettivi e finalità del credito d’imposta

La misura nasce per rispondere a un’esigenza precisa: colmare il gap formativo di molti imprenditori agricoli e rendere le aziende più solide sul mercato. Carloni sottolinea: «La redditività e la competitività delle aziende agricole sono direttamente proporzionali alle competenze messe in campo da chi le guida, imprenditori e manager».

Il presidente della commissione Agricoltura alla Camera, Mirco Carloni

Il credito d’imposta intende quindi incentivare percorsi formativi mirati alla gestione aziendale, all’innovazione e all’utilizzo di strumenti digitali, considerati oggi indispensabili per la crescita del settore.

Un percorso di ascolto e confronto

Secondo Carloni, il risultato raggiunto è il frutto di «un lavoro concreto, fatto di ascolto, confronto e di una volontà politica chiara». La misura è stata elaborata anche grazie al contributo di operatori del settore e associazioni di categoria, che da tempo sollecitavano interventi mirati sulla formazione.

La Lega, aggiunge il deputato, «continuerà a stare al fianco di chi cura e coltiva la terra: dobbiamo costruire il futuro migliore per l’agricoltura italiana».

Prospettive per i giovani agricoltori

Il credito d’imposta rappresenta quindi un’opportunità strategica per i giovani imprenditori agricoli, spesso penalizzati dalla mancanza di strumenti adeguati per affrontare un mercato competitivo e globalizzato. L’obiettivo finale è favorire una nuova generazione di imprese agricole più moderne, digitalizzate e sostenibili, capaci di coniugare tradizione e innovazione.

credito d’imposta agricoltura formazione agricola Mirco Carloni Lega imprenditoria giovanile aziende agricole competitività innovazione agricola gestione aziendale digitalizzazione agricoltura
 
