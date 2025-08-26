Ferrara, lite in gelateria per le palline troppo piccole: titolare ferito

È bastata una contestazione sulla quantità di gelato servita in un cono a trasformare una normale serata in una gelateria di Ferrara in un episodio di violenza. Poco prima di mezzanotte, un cliente ha reagito con aggressività alle rimostranze rivolte al titolare, colpendo l’arredamento e provocando danni, oltre a ferire l’esercente. L’uomo è stato successivamente fermato dalle forze dell’ordine e denunciato.

Aggressione per un gelato troppo piccolo: cosa è successo

L’episodio si è verificato in una gelateria di Ferrara poco prima di mezzanotte. Una coppia con due bambini ha ordinato dei coni, ma il padre, ritenendo troppo ridotta la quantità di gelato servita al figlio, ha espresso il proprio disappunto al titolare.

Il confronto è degenerato rapidamente. Il cliente, dopo una breve discussione, ha iniziato a scagliare oggetti del locale: coni, portaconi, il pos, portatovaglioli e persino un cofanetto di vetro. Il titolare, nel tentativo di contenere la situazione, ha riportato la frattura di un incisivo e ferite al labbro, curate con punti di sutura. «Non mi aspettavo che una lamentela si trasformasse in un’aggressione così violenta» avrebbe raccontato l’esercente, assistito dai sanitari sul posto, come riportato dal sito Today.

Il negozio è rimasto fortemente danneggiato, con diversi arredi rotti e attrezzature fuori uso. La famiglia si è allontanata subito dopo l’episodio, ma è stata fermata in breve tempo dalle forze dell’ordine, avvisate da altri clienti presenti e dallo stesso titolare. L’uomo è stato denunciato, mentre le indagini sono in corso per chiarire tutti i dettagli della vicenda.

