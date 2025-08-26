EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 26 agosto 2025  | aggiornato alle 19:38 | 114104 articoli pubblicati

Molino Paolo Mariani
Molino Paolo Mariani

Guanciale “carbonizzato”: la carbonara di Brooklyn Beckham fa scatenare i social

Brooklyn Beckham ha pubblicato sui social la sua carbonara, ma il piatto non ha convinto: critiche per il guanciale troppo cotto e per la scarsa fedeltà alla tradizione. Il giovane non si ferma e continua a cucinare [...]

26 agosto 2025 | 19:12
 

Guanciale “carbonizzato”: la carbonara di Brooklyn Beckham fa scatenare i social

Brooklyn Beckham ha pubblicato sui social la sua carbonara, ma il piatto non ha convinto: critiche per il guanciale troppo cotto e per la scarsa fedeltà alla tradizione. Il giovane non si ferma e continua a cucinare [...]

26 agosto 2025 | 19:12
 

Brooklyn Beckham, figlio di David e Victoria, da tempo si cimenta in cucina e condivide le sue preparazioni attraverso video di live cooking sui social. Questa volta ha proposto una sua versione della carbonara, ma i commenti non sono stati dei più indulgenti.

La carbonara di Brooklyn Beckham beckham

La carbonara di Brooklyn Beckham

«Scusa, sono italiana. Il tuo guanciale è talmente bruciato che sembra carbone. Io quel piatto non lo toccherei» scrive un utente. Un altro aggiunge: «Il guanciale carbonizzato assolutamente no». Non mancano le battute più taglienti come «Chiama tuo padre» o «Trovati un lavoro».

TeamSystem

Nonostante le critiche, Beckham non sembra intenzionato a interrompere la sua attività ai fornelli. La cucina è ormai parte del suo percorso di sperimentazione personale. La scelta di cimentarsi in piatti iconici della tradizione italiana, però, lo espone inevitabilmente a confronti e osservazioni da parte di chi considera la carbonara un caposaldo intoccabile. «Conoscenza ed esperienza ti insegneranno a cucinare. Speriamo! Ciao!» commenta un altro utente, sottolineando come la pratica sia fondamentale per arrivare a padroneggiare ricette tanto radicate nella cultura gastronomica.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Brooklyn Beckham carbonara Brooklyn Beckham cucina critiche carbonara ricetta carbonara social guanciale carbonizzato cucina italiana social errori carbonara Beckham chef
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
LE ALTRE NOTIZIE FLASH
Loading...
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Senna
Sogemi
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Quattroerre Group
Senna
Sogemi
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Quattroerre Group
Elle&Vire
Consorzio Asti DOCG

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 