Guanciale “carbonizzato”: la carbonara di Brooklyn Beckham fa scatenare i social

Brooklyn Beckham, figlio di David e Victoria, da tempo si cimenta in cucina e condivide le sue preparazioni attraverso video di live cooking sui social. Questa volta ha proposto una sua versione della carbonara, ma i commenti non sono stati dei più indulgenti.

La carbonara di Brooklyn Beckham

«Scusa, sono italiana. Il tuo guanciale è talmente bruciato che sembra carbone. Io quel piatto non lo toccherei» scrive un utente. Un altro aggiunge: «Il guanciale carbonizzato assolutamente no». Non mancano le battute più taglienti come «Chiama tuo padre» o «Trovati un lavoro».

Nonostante le critiche, Beckham non sembra intenzionato a interrompere la sua attività ai fornelli. La cucina è ormai parte del suo percorso di sperimentazione personale. La scelta di cimentarsi in piatti iconici della tradizione italiana, però, lo espone inevitabilmente a confronti e osservazioni da parte di chi considera la carbonara un caposaldo intoccabile. «Conoscenza ed esperienza ti insegneranno a cucinare. Speriamo! Ciao!» commenta un altro utente, sottolineando come la pratica sia fondamentale per arrivare a padroneggiare ricette tanto radicate nella cultura gastronomica.

