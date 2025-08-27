EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 27 agosto 2025

Un episodio di intossicazione alimentare ha interessato diversi ospiti, tra cui bambini, presso un villaggio turistico di Nicotera Marina, in provincia di Vibo Valentia. L’evento si è verificato dopo un pranzo a cui erano presenti circa 300 persone. Dopo il pasto, una trentina di ospiti ha accusato sintomi come vomito e dissenteria, mentre cinque di loro hanno richiesto il ricovero ospedaliero per condizioni più gravi.

30 intossicati in un villaggio di Nicotera Marina Nicotera Marina intossicazione alimentare in un villaggio turistico: 30 ospiti coinvolti

Circa 30 persone intossicate in un villaggio di Nicotera Marina

Indagini e ipotesi in corso

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nas, che hanno immediatamente avviato le indagini per determinare le cause dell’intossicazione. Tra le diverse ipotesi al vaglio degli investigatori, vi è anche quella del botulino, in considerazione di episodi analoghi recentemente verificatisi nel Cosentino, dove cibi contaminati serviti da un food truck avevano provocato la morte di due persone e il ricovero di altre sette.

I carabinieri hanno proceduto con la chiusura della cucina e con i primi rilievi, disponendo inoltre la distruzione degli alimenti conservati. Tra gli alimenti sottoposti ad analisi vi sarebbero in particolare wurstel, alla base del pasto dopo il quale si sono manifestati i malori.

Il messaggio del sindaco di Nicotera

Il sindaco di Nicotera, Giuseppe Marasco, ha voluto chiarire la situazione sui social network: «I migliori auguri di pronta guarigione a tutte le persone coinvolte in questo triste episodio».

Marasco ha sottolineato che l’accaduto non riguarda in alcun modo i ristoranti della comunità: «I ristoranti della nostra città sono rinomati per il loro impegno verso la sicurezza alimentare e la qualità dei prodotti offerti. Ogni locale è soggetto a rigorosi controlli che garantiscono il rispetto di elevati standard di igiene e sicurezza».

Il primo cittadino ha concluso con un invito ai cittadini e ai turisti: «Vi invito a continuare a frequentare i nostri ristoranti, i quali rappresentano una parte essenziale della nostra cultura e tradizione culinaria. La vostra fiducia è fondamentale per sostenere il nostro settore e continuare a valorizzare l’eccellenza della nostra gastronomia».

© Riproduzione riservata

 
