Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
sabato 30 agosto 2025

Perché dopo l’estate gli italiani mangiano più pesce

Dopo l’estate i consumi di pesce aumentano fino al 15%. Secondo Confcooperative-Fedagripesca cresce la domanda di pesci magri e di stagione, mentre QR code e app aiutano a scegliere prodotti freschi e tracciati [...]

30 agosto 2025 | 15:46
 

La dieta di rientro dopo le vacanze estive punta su pesce, molluschi e crostacei, con un aumento dei consumi tra il 10 e il 15%. Secondo Confcooperative-Fedagripesca, tre italiani su quattro scelgono di orientarsi verso un’alimentazione più leggera, basata su verdure, frutta e proteine nobili dei prodotti ittici.

Consumo pesce

Pesci di stagione protagonisti della dieta di settembre

QR code e app per una spesa più consapevole

Le nuove abitudini di acquisto sono supportate da QR code e app dedicate, strumenti sempre più diffusi che consentono di conoscere la filiera del pesce, verificare la freschezza e ricevere consigli su quale prodotto scegliere al banco.

I pesci più leggeri e salutari

Tra i prodotti con meno grassi, i cosiddetti “magrissimi” (meno dell’1% di grassi) includono nasello, orata, razza, gamberi d’acqua dolce e polpo.

Rientrano tra i pesci magri (1-3% di grassi) sogliola, spigola, trota, palombo, rombo, calamari, seppie, mitili, ostriche e vongole.

I semigrassi (fino al 10%) comprendono dentice, triglia, tonno, pesce spada, salmone e sarde, mentre oltre il 10% si trovano aringa, anguilla e sgombro.

Metodi di cottura consigliati

Il tipo di preparazione fa la differenza:

  • Griglia: ideale per pesci grandi o in tranci, lasciando le squame per proteggere la carne.

  • Forno: versatile e oggi ancora più pratico grazie alle friggitrici ad aria.

  • Vapore: esalta la dolcezza delle carni.

  • Bollitura: perfetta per teste e lische, da trasformare in zuppe e salse ricche di gusto.

Pesce di stagione per qualità e risparmio

Un’altra regola utile è scegliere il pesce di stagione, che assicura freschezza e consente di risparmiare fino al 30% rispetto ad altre specie. Settembre è il mese ideale per acciughe, dentice, nasello, orata, pesce spada, sarde, sgombro, sogliola e triglia.

TeamSystem

Vitamina D e sistema immunitario

Il fabbisogno di vitamina D resta alto anche a fine estate. Pesci come aringa, sgombro e altre varietà grasse sono una fonte preziosa per rafforzare il sistema immunitario in vista della stagione autunnale.

consumo di pesce pesce fresco pesce di stagione dieta post vacanze pesce magro QR code pesce app tracciabilità alimentare proteine nobili cottura pesce vitamina D pesce
 
