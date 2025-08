B&B Hotels rileva il Fogher, punto di riferimento dell’ospitalità trevigiana

Lo storico albergo Fogher di Treviso, attivo dal 1964 lungo viale della Repubblica, cambia gestione dopo oltre sessant’anni di attività sotto la guida della famiglia Garatti. La struttura è stata ceduta alla catena internazionale B&B Hotels, presente in Italia con un piano di espansione che sta interessando diversi capoluoghi, tra cui Padova e Treviso. L’accordo prevede il passaggio dell’immobile alla società Interimmobiliare, che ne ha affidato la gestione alberghiera a B&B Hotels Italia.

L'esterno dell'Hotel Fogher di Treviso

Una struttura ricettiva strategica per il turismo urbano

L’hotel Fogher dispone di 54 camere, suddivise tra singole, doppie e una suite. Situato in una zona nevralgica di Treviso, rappresenta una risorsa ricettiva importante per il turismo urbano e d’affari. L’operazione rafforza la presenza del gruppo B&B Hotels nella città veneta, già attivo con una sede in centro città, presso l’ex palazzo Inail. Il gruppo, guidato da Valerio Duchini, sta consolidando il proprio posizionamento in Italia attraverso acquisizioni mirate e nuove aperture.

Valerio Duchini, guida di B&B Hotels

Un’eredità familiare lunga sessant’anni

Fondato da Speranza Bon e successivamente gestito dal figlio Gianni Garatti, l’albergo Fogher ha rappresentato un punto di riferimento nella ristorazione trevigiana. La famiglia Garatti ha saputo valorizzare l’identità gastronomica locale, dando spazio ad alcuni tra i più importanti chef della Marca. Celebre il contributo alla nascita della ricetta nota oggi come tiramisù, originariamente servita al Fogher come Coppa Imperiale, in omaggio a una principessa di Grecia.

La reception dell'Hotel Fogher

Un pezzo di storia gastronomica e turistica della Marca

Il ristorante Al Fogher ha ospitato nomi illustri della cucina veneta, tra cui Lino Toffolin e Celeste Tonon, figure che hanno dato lustro alla ristorazione locale. La storia dell’hotel si intreccia così con quella del territorio, rappresentando per decenni un luogo di accoglienza e di cultura gastronomica. Con la cessione a B&B Hotels, si chiude un capitolo significativo per la città, lasciando spazio a un progetto di rilancio che, pur cambiando volto alla struttura, ne potrà mantenere lo spirito di accoglienza.

Il contesto ricettivo a Treviso: tra alberghi e affitti turistici

Il mercato dell’ospitalità a Treviso è in piena trasformazione. Alla presenza consolidata di 16 strutture alberghiere nel centro storico si affianca un crescente numero di immobili destinati a locazioni brevi per turisti. In questo contesto, l’arrivo di gruppi strutturati come B&B Hotels garantisce standard qualitativi elevati e un’offerta competitiva. Parallelamente, anche la ristorazione si conferma dinamica, con nuove aperture e il possibile ingresso di importanti franchising, come Da Michele, nella storica sede dell’ex Boschetto.

