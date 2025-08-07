Francesco Zeitler nominato vicepresidente dei Giovani albergatori Federalberghi

Francesco Zeitler, 30 anni, originario di Lazise, è stato recentemente eletto vicepresidente nazionale del Comitato giovani albergatori Federalberghi. Una nomina che rappresenta il coronamento di un percorso iniziato sul territorio del Lago di Garda, dove Zeitler ha maturato esperienza alla guida del Comitato regionale Giovani albergatori Federalberghi Veneto. Alla presidenza dell'associazione veneta è stata eletta Letizia Boscariol, di Bibione, che assume anche il ruolo di presidente Onorario del Comitato Veneto, garantendo continuità e competenza all'interno del gruppo dirigente.

Un percorso di crescita nato nel cuore del turismo gardesano

La carriera di Zeitler prende avvio da un forte desiderio di cambiamento. Proprio sul territorio gardesano, spesso considerato una destinazione consolidata e sicura, ha maturato la convinzione che il settore dell'ospitalità necessiti di nuove visioni e approcci più attuali. Il giovane albergatore ha rifiutato l'idea che il turismo debba vivere di rendita, puntando invece su formazione professionale, lungimiranza e investimenti a lungo termine come strumenti fondamentali per il futuro del comparto.

La centralità della formazione nel futuro dell'ospitalità

Tra i principali obiettivi del nuovo mandato di Zeitler figura la promozione della formazione nel settore alberghiero, vista come leva strategica per garantire un turismo di qualità e un ricambio generazionale solido. Secondo Zeitler, è essenziale trasmettere ai giovani non solo competenze tecniche, ma anche una visione del settore come ambito professionale che richiede costanza, determinazione e capacità di progettare nel tempo. In un'epoca in cui tutto si muove rapidamente, il comparto turistico necessita di figure capaci di costruire valore nel lungo periodo.

Riconoscimenti, visione e responsabilità condivisa

Zeitler ha voluto ringraziare i colleghi e i professionisti che lo hanno sostenuto nel percorso: il Presidente Ivan De Beni, il Direttore Mattia Boschelli e Fabio Raimondo, presidente nazionale del Comitato giovani albergatori, che ha riposto in lui fiducia e stima. Il nuovo vicepresidente sottolinea l'importanza della continuità generazionale nel mondo dell'hotellerie e la necessità di costruire oggi le basi per i leader di domani, valorizzando il contributo dei senior che hanno saputo immaginare un futuro aperto ai giovani.

