Da Vittorio firma il catering della presentazione de Le Guide de L’Espresso 2026

Il 23 ottobre 2025 il Teatro Arcimboldi di Milano ospiterà la presentazione de Le Guide de L’Espresso 2026. A firmare il catering della 46ª edizione sarà ancora una volta Da Vittorio, storica insegna della famiglia Cerea, che guiderà la proposta gastronomica della serata accanto a sei chef selezionati come rappresentanti della nuova generazione culinaria: Luca Adobati, Davide Caranchini, Arianna Gatti, Pasquale Laera, Chiara Pannozzo e Giovanni Ricciardella.

Sarà Da Vittorio a coordinare il catering dell’evento di presentazione de Le Guide de L’Espresso 2026

Sarà dunque un ritorno in grande stile per un appuntamento che mette al centro i protagonisti dell’enogastronomia italiana. Alle premiazioni si affiancherà l’esperienza di una delle firme più autorevoli della cucina contemporanea, arricchita dal talento e dalle idee di chi oggi guarda al futuro del mestiere. Dopo il successo dello scorso anno, il Teatro Arcimboldi si conferma cornice ideale per una serata che intreccia eccellenza, emozione e creatività. Qui la cucina, nel dialogo con le altre forme espressive, si lascia intuire sempre più come linguaggio capace di farsi arte.

© Riproduzione riservata