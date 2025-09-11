EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 11 settembre 2025  | aggiornato alle 20:32 | 114370 articoli pubblicati

Castel Firmian
Rational
Rational

Da Vittorio firma il catering della presentazione de Le Guide de L’Espresso 2026

La storica insegna dei Cerea, tre stelle Michelin, guiderà la proposta gastronomica della serata al Teatro Arcimboldi, affiancata da sei giovani cuochi scelti come volto della nuova cucina italiana [...]

11 settembre 2025 | 17:04
 

Da Vittorio firma il catering della presentazione de Le Guide de L’Espresso 2026

La storica insegna dei Cerea, tre stelle Michelin, guiderà la proposta gastronomica della serata al Teatro Arcimboldi, affiancata da sei giovani cuochi scelti come volto della nuova cucina italiana [...]

11 settembre 2025 | 17:04
 

Il 23 ottobre 2025 il Teatro Arcimboldi di Milano ospiterà la presentazione de Le Guide de L’Espresso 2026. A firmare il catering della 46ª edizione sarà ancora una volta Da Vittorio, storica insegna della famiglia Cerea, che guiderà la proposta gastronomica della serata accanto a sei chef selezionati come rappresentanti della nuova generazione culinaria: Luca Adobati, Davide Caranchini, Arianna Gatti, Pasquale Laera, Chiara Pannozzo e Giovanni Ricciardella.

Da Vittorio firma il catering della presentazione de Le Guide de L’Espresso 2026

Sarà Da Vittorio a coordinare il catering dell’evento di presentazione de Le Guide de L’Espresso 2026

Sarà dunque un ritorno in grande stile per un appuntamento che mette al centro i protagonisti dell’enogastronomia italiana. Alle premiazioni si affiancherà l’esperienza di una delle firme più autorevoli della cucina contemporanea, arricchita dal talento e dalle idee di chi oggi guarda al futuro del mestiere. Dopo il successo dello scorso anno, il Teatro Arcimboldi si conferma cornice ideale per una serata che intreccia eccellenza, emozione e creatività. Qui la cucina, nel dialogo con le altre forme espressive, si lascia intuire sempre più come linguaggio capace di farsi arte.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
l'espresso da vittorio cerea guide
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
LE ALTRE NOTIZIE FLASH
Loading...
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
CostaGroup
Forst
Quattroerre Group
Elle&Vire
CostaGroup
Forst
Quattroerre Group
Elle&Vire
Senna
Nutras

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 