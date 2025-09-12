Roma e il sogno del Tevere balneabile: il sindaco Gualtieri fissa la data

Durante l’evento La città eterna accoglie il futuro al Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha dichiarato che entro cinque anni il Tevere potrà diventare balneabile. «Abbiamo già insediato un gruppo di lavoro che a breve sarà interistituzionale - ha spiegato all'Ansa -: insieme a governo e Regione predisporremo gli interventi necessari». Secondo Gualtieri, alcune aree del fiume «in alcuni giorni già oggi sarebbero balneabili». Tuttavia, per rendere sicuro anche il tratto a valle dell’Aniene, sono previsti controlli sugli scarichi e altri interventi mirati.

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha annunciato che il Tevere sarà balneabile in 5 anni

La Società italiana di Medicina ambientale (Sima) invita però alla cautela. «Oggi i rischi per la salute umana legati all’inquinamento del Tevere sono elevatissimi», afferma il presidente Alessandro Miani. Nelle acque del fiume sono presenti batteri fecali, come Escherichia coli, responsabili di infezioni gastrointestinali, oltre a pericoli legati a infezioni cutanee e oculari. Tra i rischi citati anche la leptospirosi e l’esposizione a metalli pesanti e pesticidi. Il Comune di Roma conferma l’intenzione di definire un cronoprogramma condiviso con la comunità scientifica e tecnologica, ma la piena sicurezza sanitaria resta un traguardo che richiederà controlli e investimenti strutturali.

© Riproduzione riservata