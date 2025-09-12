EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 12 settembre 2025  | aggiornato alle 14:00 | 114380 articoli pubblicati

Castel Firmian
Rational
Castel Firmian

Roma e il sogno del Tevere balneabile: il sindaco Gualtieri fissa la data

Il primo cittadino ha annunciato che entro 5 anni il Tevere potrà diventare balneabile. I medici Sima avvertono: oggi i rischi sanitari sono elevati, tra batteri fecali, leptospirosi e inquinanti chimici [...]

12 settembre 2025 | 13:33
 

Roma e il sogno del Tevere balneabile: il sindaco Gualtieri fissa la data

Il primo cittadino ha annunciato che entro 5 anni il Tevere potrà diventare balneabile. I medici Sima avvertono: oggi i rischi sanitari sono elevati, tra batteri fecali, leptospirosi e inquinanti chimici [...]

12 settembre 2025 | 13:33
 

Durante l’evento La città eterna accoglie il futuro al Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha dichiarato che entro cinque anni il Tevere potrà diventare balneabile. «Abbiamo già insediato un gruppo di lavoro che a breve sarà interistituzionale - ha spiegato all'Ansa -: insieme a governo e Regione predisporremo gli interventi necessari». Secondo Gualtieri, alcune aree del fiume «in alcuni giorni già oggi sarebbero balneabili». Tuttavia, per rendere sicuro anche il tratto a valle dell’Aniene, sono previsti controlli sugli scarichi e altri interventi mirati.

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha annunciato che il Tevere sarà balneabile in 5 anni Roma e il sogno del Tevere balneabile: il sindaco Gualtieri fissa la data

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha annunciato che il Tevere sarà balneabile in 5 anni

La Società italiana di Medicina ambientale (Sima) invita però alla cautela. «Oggi i rischi per la salute umana legati all’inquinamento del Tevere sono elevatissimi», afferma il presidente Alessandro Miani. Nelle acque del fiume sono presenti batteri fecali, come Escherichia coli, responsabili di infezioni gastrointestinali, oltre a pericoli legati a infezioni cutanee e oculari. Tra i rischi citati anche la leptospirosi e l’esposizione a metalli pesanti e pesticidi. Il Comune di Roma conferma l’intenzione di definire un cronoprogramma condiviso con la comunità scientifica e tecnologica, ma la piena sicurezza sanitaria resta un traguardo che richiederà controlli e investimenti strutturali.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Tevere balneabile Roberto Gualtieri Expo Osaka 2025 balneabilità Tevere inquinamento acque Roma rischio sanitario fiumi Sima Escherichia coli leptospirosi metalli pesanti
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
LE ALTRE NOTIZIE FLASH
Loading...
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Mangilli Caffo
Fiera Bolzano 2025
Lesaffre
Cirio Conserve Italia
Mangilli Caffo
Fiera Bolzano 2025
Lesaffre
Cirio Conserve Italia
Sogemi
Julius Meiln

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 