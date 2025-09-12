I visitatori stranieri in Italia spendono più del doppio rispetto agli italiani all’estero

Secondo l’ultimo report di Bankitalia sul turismo internazionale, a giugno 2025 la bilancia dei pagamenti turistica italiana ha registrato un surplus di 3,6 miliardi di euro, in crescita rispetto allo stesso mese del 2024. Nel corso dell’anno le spese dei turisti stranieri in Italia sono aumentate del 6,5%, toccando 6,5 miliardi di euro, oltre il doppio di quanto i viaggiatori italiani hanno speso all’estero, pari a 2,9 miliardi, in aumento del 4,4%.

il surplus nella bilancia turistica italiana è di 9,15 miliardi di euro

Turismo in Italia: surplus di 9,15 miliardi nella prima metà del 2025

Considerando la prima metà dell’anno, il surplus nella bilancia turistica italiana è di 9,15 miliardi di euro. I viaggiatori italiani hanno speso circa 15,7 miliardi, mentre i turisti stranieri hanno contribuito con 24,8 miliardi. L’aumento della spesa degli stranieri (5,6%) è dovuto principalmente all’incremento del numero di turisti e, in misura minore, alla spesa media. L’incremento ha riguardato sia i visitatori provenienti da Paesi extra-UE sia quelli comunitari. Al contrario, le uscite degli italiani hanno mostrato un incremento maggiore verso le destinazioni europee (+9,5%) rispetto ai Paesi extra-UE (+2,5%).

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, ha commentato: «I dati di Bankitalia rappresentano la prova concreta di una crescita costante e robusta di un settore vitale per la nostra economia». Ha aggiunto: «Questi successi non sono solo traguardi ma incentivi a investire ulteriormente nella valorizzazione delle nostre risorse culturali e naturali, garantendo così un futuro prospero per il turismo e per l’intera Nazione». Il report conferma che l’Italia continua a essere una meta privilegiata per i viaggiatori internazionali. La crescita della spesa straniera e la differenza rispetto ai viaggi degli italiani all’estero evidenziano l’importanza strategica del settore turistico per la bilancia dei pagamenti e per gli investimenti in infrastrutture e promozione turistica.

