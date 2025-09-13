EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
sabato 13 settembre 2025  | aggiornato alle 16:36 | 114404 articoli pubblicati

Salomon Food World
Rational
Rational

Dal Mar Caspio alla Capitale: il caviale persiano di Caviar Milan a Roma

Caviar Milan apre a Roma in Via dei Gracchi 72. Il brand porta nella Capitale il caviale persiano autentico, da allevamenti certificati del Mar Caspio, con vendita in store e online con spedizione refrigerata [...]

13 settembre 2025 | 12:44
 

Dal Mar Caspio alla Capitale: il caviale persiano di Caviar Milan a Roma

Caviar Milan apre a Roma in Via dei Gracchi 72. Il brand porta nella Capitale il caviale persiano autentico, da allevamenti certificati del Mar Caspio, con vendita in store e online con spedizione refrigerata [...]

13 settembre 2025 | 12:44
 

Caviar Milano amplia la sua presenza con un nuovo punto vendita nella Capitale. Il marchio che dal 2022 importa e commercializza caviale persiano autentico, inaugura infatti il suo secondo store in Italia. Dopo il successo consolidato del flagship store di Milano, il brand sbarca a Roma, in Via dei Gracchi 72, con un nuovo spazio elegante e curato nei dettagli. L’apertura rafforza la presenza del marchio sul territorio nazionale, puntando a un pubblico attento a qualità, freschezza e tracciabilità.

caviar

Caviar Milan apre a Roma: il caviale persiano arriva in Via dei Gracchi

Caviale persiano: sostenibilità e qualità certificata

Caviar Milan importa esclusivamente caviale proveniente da allevamenti certificati del Mar Caspio meridionale, dove gli storioni vivono nel loro habitat naturale senza l’uso di farmaci o sostanze artificiali. «Ogni assaggio è un incontro tra cultura, territorio e sostenibilità», sottolinea il brand, che pone al centro l’autenticità e la salvaguardia ambientale.

Oltre al valore simbolico, il caviale è anche un alimento ricco di proprietà benefiche: contiene proteine nobili, acidi grassi omega-3, vitamine (A, D, E, B12) e minerali come ferro, magnesio e selenio. Il prodotto ha proprietà antinfiammatorie, sostiene il sistema immunitario e contribuisce al benessere della pelle, del cuore e della mente. La versione “malossol”, con meno del 3,5% di sale, risponde anche alle esigenze di chi cerca equilibrio e leggerezza.

Le varietà disponibili

Il catalogo propone alcune delle tipologie di caviale più pregiate:

  • Royal Baerii, dal gusto delicato con note di nocciola.
  • Royal Osetra, dalle sfumature morbide e complesse.
  • Royal Beluga, noto per i granuli ampi e la cremosità.
  • Imperial Beluga, dal carattere deciso.
  • Almas Beluga, rarissimo, con uova bianche e sapore sofisticato.

Ogni confezione è realizzata con cura artigianale e accompagnata da cucchiaini in madreperla prodotti da artigiani iraniani, nel rispetto della tradizione.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Caviar Milan caviale persiano caviale Roma caviale Milano caviale online caviale sostenibile Royal Beluga Almas Beluga Mar Caspio food luxury
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
LE ALTRE NOTIZIE FLASH
Loading...
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Elle&Vire
Pavoni
Nutras
Elle&Vire
Pavoni
Nutras
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Antinori

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 