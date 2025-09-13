Dal Mar Caspio alla Capitale: il caviale persiano di Caviar Milan a Roma

Caviar Milano amplia la sua presenza con un nuovo punto vendita nella Capitale. Il marchio che dal 2022 importa e commercializza caviale persiano autentico, inaugura infatti il suo secondo store in Italia. Dopo il successo consolidato del flagship store di Milano, il brand sbarca a Roma, in Via dei Gracchi 72, con un nuovo spazio elegante e curato nei dettagli. L’apertura rafforza la presenza del marchio sul territorio nazionale, puntando a un pubblico attento a qualità, freschezza e tracciabilità.

Caviar Milan apre a Roma: il caviale persiano arriva in Via dei Gracchi

Caviale persiano: sostenibilità e qualità certificata

Caviar Milan importa esclusivamente caviale proveniente da allevamenti certificati del Mar Caspio meridionale, dove gli storioni vivono nel loro habitat naturale senza l’uso di farmaci o sostanze artificiali. «Ogni assaggio è un incontro tra cultura, territorio e sostenibilità», sottolinea il brand, che pone al centro l’autenticità e la salvaguardia ambientale.

Oltre al valore simbolico, il caviale è anche un alimento ricco di proprietà benefiche: contiene proteine nobili, acidi grassi omega-3, vitamine (A, D, E, B12) e minerali come ferro, magnesio e selenio. Il prodotto ha proprietà antinfiammatorie, sostiene il sistema immunitario e contribuisce al benessere della pelle, del cuore e della mente. La versione “malossol”, con meno del 3,5% di sale, risponde anche alle esigenze di chi cerca equilibrio e leggerezza.

Le varietà disponibili

Il catalogo propone alcune delle tipologie di caviale più pregiate:

Royal Baerii , dal gusto delicato con note di nocciola.

, dal gusto delicato con note di nocciola. Royal Osetra , dalle sfumature morbide e complesse.

, dalle sfumature morbide e complesse. Royal Beluga , noto per i granuli ampi e la cremosità.

, noto per i granuli ampi e la cremosità. Imperial Beluga , dal carattere deciso.

, dal carattere deciso. Almas Beluga, rarissimo, con uova bianche e sapore sofisticato.

Ogni confezione è realizzata con cura artigianale e accompagnata da cucchiaini in madreperla prodotti da artigiani iraniani, nel rispetto della tradizione.

