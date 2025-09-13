EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Il riso mostra prezzi in netto calo a livello globale grazie all’offerta record indiana, ma in Europa e in Italia restano su livelli storicamente elevati. Dall’altro, la soia è al centro delle tensioni geopolitiche: la Cina ha azzerato gli acquisti dagli Stati Uniti, orientandosi su Brasile e Argentina. Due dinamiche che raccontano come il food system globale si stia ridisegnando tra sostenibilità economica, logistica e nuove alleanze.

Soia e riso due mercati divergenti: cali record globali e tensioni commerciali

Due mercati divergenti per riso e soia

Prezzi del riso in calo a livello globale, ma in Europa restano ai massimi

Nell’ultimo mese i prezzi internazionali del riso hanno mostrato una tendenza ribassista. Il medium grain USA e il riso Thai, riferimenti rispettivamente per le varietà japonica e indica, hanno raggiunto i livelli più bassi degli ultimi otto anni, con un calo vicino al -50% rispetto ai picchi del 2023-24. Alla base del ribasso c’è soprattutto l’offerta record indiana. L’India, primo produttore ed esportatore mondiale, ha chiuso una campagna da primato, favorita anche dalla rimozione delle restrizioni all’export introdotte nel 2022/23. Meno marcata la flessione dei prezzi del basmati, sostenuti dalle preoccupazioni sulle alluvioni che hanno colpito India e Pakistan. Queste avrebbero potuto compromettere parte del raccolto, già condizionato dallo spostamento della domanda USA sul prodotto pachistano dopo i dazi del 50% imposti da Washington sull’export indiano.

Soia e riso due mercati divergenti: cali record globali e tensioni commerciali

L'andamento del mercato del riso va a due velocità

A differenza del mercato internazionale, in Europa e Italia i prezzi restano su livelli record, soprattutto per le varietà indica. Il divario è legato a un’offerta interna ancora debole dopo il calo del 2022/23 e a un contesto macroeconomico caratterizzato da costi elevati e problemi logistici. La situazione e le prospettive per la nuova campagna sono state analizzate da Areté durante la European Rice Convention, organizzata dalla Federation of European Rice Millers a Marbella tra il 10 e il 12 settembre.

Soia: la Cina non compra dagli USA e punta sul Sud America

Sul fronte della soia, il mercato è condizionato da tensioni diplomatiche e nuove alleanze commerciali. La Cina, principale importatore globale, non ha acquistato alcuna quantità dagli Stati Uniti per la campagna 2025/26. Secondo le analisi di Areté, a fine agosto 2024 Pechino aveva prenotato 3,9 milioni di tonnellate di soia americana, ma oggi quel dato è sceso a zero.

Soia e riso due mercati divergenti: cali record globali e tensioni commerciali

Il mercato della soia è condizionata dalle tensioni globali

Il fabbisogno cinese è stato colmato dai fornitori sudamericani: 7,4 milioni di tonnellate provenienti soprattutto da Brasile e Argentina sono già state prenotate per la spedizione di ottobre, pari al 95% della domanda mensile prevista. A queste si aggiunge un ulteriore milione di tonnellate opzionato per novembre. «Il messaggio per gli agricoltori statunitensi è chiaro: la finestra di opportunità si sta chiudendo», evidenzia Areté. I rapporti tra Washington e Pechino restano tesi e frammentati. Nessun nuovo round di negoziati commerciali è previsto prima della fine di ottobre, alimentando l’incertezza. Nel frattempo, gli esportatori americani rischiano di restare ai margini del principale mercato mondiale.

riso prezzi riso riso indica riso japonica India export riso European Rice Convention soia Cina Stati Uniti Brasile Argentina Areté agricoltura food economy
 
