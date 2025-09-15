EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 15 settembre 2025  | aggiornato alle 17:23 | 114426 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Molino Paolo Mariani
Molino Paolo Mariani

Licola, intossicazione alimentare in un ristorante: dieci persone in ospedale

Le indagini hanno rivelato carenze igienico-sanitarie che hanno portato al sequestro del locale e alla denuncia del proprietario. Restano da chiarire le cause precise dell’intossicazione [...]

15 settembre 2025 | 16:15
 

Licola, intossicazione alimentare in un ristorante: dieci persone in ospedale

Le indagini hanno rivelato carenze igienico-sanitarie che hanno portato al sequestro del locale e alla denuncia del proprietario. Restano da chiarire le cause precise dell’intossicazione [...]

15 settembre 2025 | 16:15
 

Dieci clienti finiti in ospedale dopo una cena al ristorante, uno di loro ancora in osservazione ma fuori pericolo, e un locale sequestrato dai carabinieri. È quanto accaduto a Licola, alle porte di Napoli, dove una serata spensierata si è trasformata in un caso di intossicazione alimentare che ora è al centro delle indagini.

Licola intossicazione alimentare in un ristorante: dieci persone in ospedale

Licola, dieci intossicati dopo una cena al ristorante: locale sotto sequestro

L’intervento è stato effettuato dai carabinieri della compagnia di Pozzuoli, con il supporto dei carabinieri del Nas e del personale dell’Asl. Le prime verifiche hanno messo in luce gravi carenze igienico-sanitarie all’interno del ristorante, circostanza che ha portato alla denuncia del proprietario e al sequestro immediato dell’attività.

Gli accertamenti non si fermano qui: i militari e il personale sanitario procederanno con i prelievi di cibo da sottoporre ad analisi, indispensabili per individuare con certezza quale alimento abbia provocato l’intossicazione. Al momento, resta sotto osservazione uno dei dieci clienti colpiti, anche se le sue condizioni, come detto, non destano preoccupazioni.

L’episodio, ricordiamo, richiama alla memoria un altro caso avvenuto di recente a San Marcellino, nel Casertano, dove circa 60 persone erano rimaste vittime di intossicazione alimentare dopo un pranzo in un ristorante.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
licola napoli carabinieri san marcellino pozzuoli casert campania
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
LE ALTRE NOTIZIE FLASH
Loading...
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Allegrini
Bord Bia
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Foddlab
Allegrini
Bord Bia
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Foddlab
Galbani Professionale
Cavicchioli

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 