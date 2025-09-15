Licola, intossicazione alimentare in un ristorante: dieci persone in ospedale

Dieci clienti finiti in ospedale dopo una cena al ristorante, uno di loro ancora in osservazione ma fuori pericolo, e un locale sequestrato dai carabinieri. È quanto accaduto a Licola, alle porte di Napoli, dove una serata spensierata si è trasformata in un caso di intossicazione alimentare che ora è al centro delle indagini.

Licola, dieci intossicati dopo una cena al ristorante: locale sotto sequestro

L’intervento è stato effettuato dai carabinieri della compagnia di Pozzuoli, con il supporto dei carabinieri del Nas e del personale dell’Asl. Le prime verifiche hanno messo in luce gravi carenze igienico-sanitarie all’interno del ristorante, circostanza che ha portato alla denuncia del proprietario e al sequestro immediato dell’attività.

Gli accertamenti non si fermano qui: i militari e il personale sanitario procederanno con i prelievi di cibo da sottoporre ad analisi, indispensabili per individuare con certezza quale alimento abbia provocato l’intossicazione. Al momento, resta sotto osservazione uno dei dieci clienti colpiti, anche se le sue condizioni, come detto, non destano preoccupazioni.

L’episodio, ricordiamo, richiama alla memoria un altro caso avvenuto di recente a San Marcellino, nel Casertano, dove circa 60 persone erano rimaste vittime di intossicazione alimentare dopo un pranzo in un ristorante.

