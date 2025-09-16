Pizzium rafforza la squadra manageriale: nuove nomine in hr e marketing

Pizzium, realtà del food retail italiano nota per le sue pizze regionali e una rete di oltre 65 locali, mette mano alla sua governance e punta su due figure chiave per consolidare il percorso di crescita. Il gruppo guidato da Stefano Saturnino, che include anche il brand Crocca, ha annunciato la nomina di Marianna Martinelli come hr director e di Gabriele Pellegrini come marketing executive advisor. Due ingressi che segnano un passaggio importante per un marchio che negli ultimi anni ha saputo imporsi tra i protagonisti del food retail italiano con le sue pizze regionali e un modello capace di attrarre un pubblico sempre più ampio.

Marianna Martinelli e Gabriele Pellegrini

Le nuove nomine si inseriscono in un momento di espansione e consolidamento per il gruppo, che punta a rafforzare tanto la struttura interna quanto la capacità di dialogo con i clienti. «L’ingresso di Marianna e Gabriele rafforza la nostra struttura manageriale con due profili complementari e di alto livello» commenta Stefano Saturnino, ceo e presidente del Gruppo Pizzium. «In un contesto competitivo e in continua evoluzione, è fondamentale investire in competenze strategiche per sostenere la crescita, sviluppare il potenziale delle persone e rafforzare l’identità del nostro brand».

Martinelli porta con sé un’esperienza consolidata nel food retail e guiderà la direzione delle risorse umane con responsabilità che vanno dal talent management allo sviluppo interno, con un’attenzione particolare alla cultura aziendale. Al centro del suo lavoro ci sarà il rafforzamento della coesione dei team, la promozione di un ambiente inclusivo e la valorizzazione delle competenze già presenti in azienda, oltre al reclutamento di nuovi talenti. Tra i suoi focus rientra anche il lancio e la finalizzazione di programmi interni come l’Accademia della Pizza, un progetto di formazione pensato per accompagnare la crescita delle risorse e sostenere il cambiamento.

Accanto a lei, Pellegrini porta un bagaglio internazionale maturato nel marketing strategico del settore beauty retail e affiancherà il top management nello sviluppo del posizionamento del brand, nella comunicazione e nella gestione di pr ed eventi. Il suo obiettivo è dare ulteriore forza all’identità del marchio, lavorando sia sullo storytelling legato al territorio e alle culture regionali, sia sul miglioramento dell’esperienza del cliente in pizzeria e online. Al tempo stesso, punta a consolidare la rete di partnership e ad arricchire la community dei Pizzium Lovers attraverso eventi e collaborazioni, per spingere il brand verso lo status di love brand italiano della pizza.

