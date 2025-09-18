Foglio rosa sul parabrezza: ma invece della multa, c’è uno sconto per il gelato

C’è chi, tornando all’auto parcheggiata, si prepara a imprecazioni e nervi tesi. Ma questa volta, sul parabrezza, niente verbali da pagare: solo un invito a sorridere e… a mangiare gelato. Si chiama “Ti faccio una multina!” l’idea lanciata da Aria Gelateria, che a Torino ha trasformato l’incubo di ogni automobilista in una sorpresa zuccherina.

Torino: la multa più dolce che ci sia con il flash mob di Aria Gelateria

Al posto della temuta contravvenzione, i passanti hanno trovato un finto foglietto rosa: un coupon per ritirare una vaschetta di gelato con sconto esclusivo. Un’azione semplice e geniale, che racconta bene la filosofia di Aria. «Crediamo che il gelato sia un gioco, un modo per alleggerire la quotidianità» spiegano i fondatori Davide Ferrero e Roberto Speranza. «Abbiamo voluto ribaltare un’esperienza amara e noiosa come la multa in un’occasione per sorridere. Perché una punizione che finisce con il gelato è la più bella di tutte».

Il flash mob ha già fatto parlare di sé per il suo mix di ironia e leggerezza: un modo creativo per ricordare che anche le piccole seccature quotidiane possono trasformarsi in momenti di dolcezza. Un colpo di teatro in perfetto stile Aria, dove la qualità del prodotto si accompagna sempre a un pizzico di buonumore. A Torino, insomma, la multa che fa più paura è anche quella che fa più gola.

Di Piera Genta

