Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 19 settembre 2025

Aveva concesso al suo amante, in comodato d’uso gratuito, il panificio che per anni aveva gestito insieme alla moglie. Non solo: pretendeva che la donna accettasse la sua relazione extraconiugale con l’uomo, tollerando la presenza del “fidanzato” nel forno dove lavoravano entrambi. Quando la moglie ha protestato, il marito – 54 anni, residente a Rimini – è esploso di rabbia: l’ha picchiata e ha tentato di strangolarla. Ora è indagato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Panettiere picchia la moglie e tenta di strangolarla: «Non accettava il mio amante»

Durante l’aggressione l’uomo avrebbe anche minacciato di ucciderla, mostrandole alcune taniche di benzina e dichiarando di essere pronto a darle fuoco. Secondo le indagini dei carabinieri, la donna subiva da anni vessazioni perché il marito non accettava che lei rifiutasse la sua relazione extraconiugale.

Relazione e litigi senza fine

La donna aveva scoperto il tradimento nel 2021 e da allora le liti erano diventate continue. L’episodio più grave è quello di gennaio: il tentato strangolamento e le minacce di morte che hanno portato al rinvio a giudizio. Il sostituto procuratore Luca Bertuzzi del Tribunale di Rimini ha fissato l’udienza preliminare per il 17 dicembre, quando si deciderà se aprire il processo a carico del 54enne.

