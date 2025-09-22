EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 22 settembre 2025  | aggiornato alle 12:30 | 114542 articoli pubblicati

Salomon Food World
Molino Paolo Mariani
Salomon Food World

Pisa: sporcizia e blatte in cucina, chiusi due ristoranti

Controlli dei Nas di Livorno nell’operazione “Estate tranquilla”: sospese due attività della provincia, sequestrati 180 chili di alimenti e sanzioni per oltre 4mila euro dopo le verifiche igieniche [...]

22 settembre 2025 | 11:50
 

Pisa: sporcizia e blatte in cucina, chiusi due ristoranti

Controlli dei Nas di Livorno nell’operazione “Estate tranquilla”: sospese due attività della provincia, sequestrati 180 chili di alimenti e sanzioni per oltre 4mila euro dopo le verifiche igieniche [...]

22 settembre 2025 | 11:50
 

Due ristoranti nella provincia di Pisa sono stati chiusi dopo i controlli dei Carabinieri del Nas di Livorno. Nel mirino delle ispezioni, scattate nell’ambito dell’operazione “Estate tranquilla”, sono finite attività trovate in condizioni igieniche gravi, con la presenza di insetti, sporco diffuso e irregolarità nelle procedure di gestione degli alimenti. Complessivamente sono stati bloccati circa 180 chili di cibi pronti e semilavorati, mentre ai titolari sono state comminate sanzioni per oltre 4mila euro.

Pisa: sporcizia e blatte in cucina chiusi due ristoranti

Sporcizia e blatte in cucina: chiusi due ristoranti nel Pisano. Sequestrati 180 kg di alimenti

Il primo intervento è avvenuto lo scorso 16 settembre in un ristorante di Pisa. Qui i militari hanno rilevato una situazione di forte degrado: all’interno delle trappole di cattura sono state trovate blatte, mentre pavimenti e attrezzature della cucina erano ricoperti da accumuli di unto, residui di lavorazione e sporco stratificato. Alle condizioni già di per sé compromesse si sono aggiunte le mancanze nelle procedure di autocontrollo legate all’abbattimento degli alimenti.

La gravità delle irregolarità ha spinto l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest a disporre l’immediata chiusura del locale e la sospensione dell’attività. In quell’occasione sono stati sequestrati circa 180 chili di prodotti, tra cui sughi, polpette e pasta fresca, e sono state inflitte sanzioni per un totale di 3mila euro.

Mozzarella Bufala Campana

Due giorni dopo, il 18 settembre, un’altra ispezione ha interessato un ristorante a Fauglia. Anche in questo caso i Carabinieri hanno trovato ambienti in condizioni precarie: sporco pregresso diffuso, incrostazioni su pareti e attrezzature, oltre alla presenza di blatte. Di fronte a questo quadro, l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest è nuovamente intervenuta ordinando la sospensione immediata dell’attività e applicando una sanzione da mille euro.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
ristorante pisa carabinieri nas multe toscana
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
LE ALTRE NOTIZIE FLASH
Loading...
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Fratelli Castellan
Electrolux
Siggi Group
Fratelli Castellan
Electrolux
Siggi Group
Mangilli Caffo
Lesaffre

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 