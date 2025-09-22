Pisa: sporcizia e blatte in cucina, chiusi due ristoranti

Due ristoranti nella provincia di Pisa sono stati chiusi dopo i controlli dei Carabinieri del Nas di Livorno. Nel mirino delle ispezioni, scattate nell’ambito dell’operazione “Estate tranquilla”, sono finite attività trovate in condizioni igieniche gravi, con la presenza di insetti, sporco diffuso e irregolarità nelle procedure di gestione degli alimenti. Complessivamente sono stati bloccati circa 180 chili di cibi pronti e semilavorati, mentre ai titolari sono state comminate sanzioni per oltre 4mila euro.

Sporcizia e blatte in cucina: chiusi due ristoranti nel Pisano. Sequestrati 180 kg di alimenti

Il primo intervento è avvenuto lo scorso 16 settembre in un ristorante di Pisa. Qui i militari hanno rilevato una situazione di forte degrado: all’interno delle trappole di cattura sono state trovate blatte, mentre pavimenti e attrezzature della cucina erano ricoperti da accumuli di unto, residui di lavorazione e sporco stratificato. Alle condizioni già di per sé compromesse si sono aggiunte le mancanze nelle procedure di autocontrollo legate all’abbattimento degli alimenti.

La gravità delle irregolarità ha spinto l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest a disporre l’immediata chiusura del locale e la sospensione dell’attività. In quell’occasione sono stati sequestrati circa 180 chili di prodotti, tra cui sughi, polpette e pasta fresca, e sono state inflitte sanzioni per un totale di 3mila euro.

Due giorni dopo, il 18 settembre, un’altra ispezione ha interessato un ristorante a Fauglia. Anche in questo caso i Carabinieri hanno trovato ambienti in condizioni precarie: sporco pregresso diffuso, incrostazioni su pareti e attrezzature, oltre alla presenza di blatte. Di fronte a questo quadro, l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest è nuovamente intervenuta ordinando la sospensione immediata dell’attività e applicando una sanzione da mille euro.

© Riproduzione riservata