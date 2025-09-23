Agricoltura biologica in Europa: più superfici coltivate ma redditività in calo

Secondo l’annuario “The World of Organic Agriculture” dell’Istituto FiBL, la Superficie Agricola Utilizzata biologica (SAU) ha raggiunto 17,7 milioni di ettari, pari al 10,9% del totale europeo. Aumentano anche i produttori, che crescono dell’1,8% nell’UE. La domanda di alimenti bio, di qualità e a basso impatto ambientale, è in aumento in tutti i Paesi membri.

Agricoltura biologica: crescita in Europa e in Italia

Un sondaggio del Copa-Cogeca ha evidenziato come la sostenibilità economica rappresenti oggi la principale preoccupazione delle imprese biologiche. «Per promuovere un mercato biologico sano e competitivo - spiega Emilio Fidora, presidente del Gruppo Copa-Cogeca Agricoltura Biologica - è necessario rafforzare il posizionamento interno del settore ed orientare i consumi all’interno della comunità europea». Fidora sottolinea inoltre l’importanza di campagne informative chiare che spieghino al consumatore i principi della produzione biologica e il significato del marchio europeo.

Sul fronte normativo, è in corso un confronto tra Commissione europea e Stati membri per semplificare il quadro legislativo senza abbassare gli standard qualitativi. Confagricoltura ritiene però necessario introdurre misure mirate per il bio, capaci di sostenere l’intera filiera: dalla produzione alla distribuzione.

In Italia, la superficie coltivata con metodo biologico ha raggiunto 2,51 milioni di ettari, pari al 20,2% della SAU nazionale. Un dato che segna un incremento (+0,4% sul 2023) e che avvicina al traguardo del 25% entro il 2030 fissato dalla Strategia europea “Farm to Fork”.

«L’agricoltura biologica ha uno scopo e un valore chiari - afferma Paolo Parisini, presidente di ConfagriBio - ma l’attuale contesto normativo e le dinamiche di mercato gravano troppo sui produttori, minacciando la redditività delle aziende agricole».

Parisini evidenzia anche la necessità di garantire concorrenza leale, con standard uniformi per le importazioni, e di valorizzare le produzioni nazionali. In questo quadro, l’introduzione del marchio bio nazionale viene vista come un segnale importante per salvaguardare le eccellenze italiane e avvicinarle ai consumatori.

