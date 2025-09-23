Sabato 27 settembre 2025 alle ore 10:00 lo Spazio Guzzetti del Mercato Ortofrutticolo di Milano, in via Lombroso 54, ospiterà il Conciorto, ideato da Biagio Bagini e Gian Luigi Carlone (Banda Osiris). Un concerto originale in cui le verdure diventano strumenti musicali grazie alla tecnologia Ototo, dando vita a un viaggio musicale indie-pop-veggie-funk tra comicità e poesia. L’ingresso è libero.

"Conciorto" a Milano: un concerto con verdure come strumenti al Mercato Ortofrutticolo

ExPolis Festival 2025: arte instabile a Milano

Il Conciorto apre ufficialmente l’ExPolis Festival 2025, rassegna di arte performativa ideata dal Teatro della Contraddizione e diretta da Marco Maria Linzi, con il sostegno di Milano è Viva - Comune di Milano.

Il festival invita a esplorare le identità nascoste della città attraverso teatro, musica e danza che escono dai luoghi tradizionali per abitare strade e quartieri, trasformandoli in palcoscenici a cielo aperto.

La Camminata alchemica: il cuore del Festival

Fulcro del festival è la Camminata alchemica, un percorso urbano che unisce cittadini e artisti in una comunità viaggiante. Tra luoghi inaspettati e azioni performative, la città rivela nuove prospettive, tra bellezza e contraddizioni sociali. Un’esperienza riservata a 30 partecipanti per volta, pronti a camminare e ad aprirsi a un incontro diretto con la città e con i 50 artisti coinvolti.

ExPolis al Mercato Ortofrutticolo

«Siamo orgogliosi che ExPolis faccia tappa al Mercato Ortofrutticolo, perché questo rientra nella nostra volontà di trasformare i mercati in spazi culturali e di incontro per la cittadinanza», afferma Cesare Ferrero, presidente di Sogemi. Un’occasione per sorprendere il pubblico abituale del mercato con una performance unica.

Le prossime date di ExPolis Festival 2025

Dopo l’apertura con il Conciorto, il festival proseguirà fino al 25 ottobre 2025 con tre appuntamenti:

Domenica 5 ottobre, ore 18 - Alla vita invisibile (Mercato Alimentare Milano - Sogemi)

- Alla vita invisibile (Mercato Alimentare Milano - Sogemi) Sabato 18 ottobre - Alla nuda vita (Municipio 4 - Teatro della Contraddizione)

- Alla nuda vita (Municipio 4 - Teatro della Contraddizione) Sabato 25 ottobre - Alla vita desiderata (NoLo, Milano)

