EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 24 settembre 2025  | aggiornato alle 20:55 | 114615 articoli pubblicati

Salomon Food World
Rational
Salomon Food World

Confturismo, il veneto Massimiliano Schiavon nuovo consigliere nazionale

Massimiliano Schiavon, presidente di Federalberghi Veneto e Confturismo Veneto, entra nel Consiglio nazionale di Confturismo. La nomina rafforza il ruolo del Veneto nel turismo italiano, con oltre 200mila imprese [...]

24 settembre 2025 | 18:43
 

Confturismo, il veneto Massimiliano Schiavon nuovo consigliere nazionale

Massimiliano Schiavon, presidente di Federalberghi Veneto e Confturismo Veneto, entra nel Consiglio nazionale di Confturismo. La nomina rafforza il ruolo del Veneto nel turismo italiano, con oltre 200mila imprese [...]

24 settembre 2025 | 18:43
 

Massimiliano Schiavon, attuale presidente di Federalberghi Veneto e di Confturismo Veneto, è stato nominato consigliere di Confturismo nazionale. La decisione è stata deliberata durante l'ultima giunta di Federalberghi nazionale, presieduta da Bernabó Bocca.

Confturismo: Massimiliano Schiavon rappresenta il Veneto a livello nazionale

Massimiliano Schiavon

Insieme a Schiavon entrano nel Consiglio anche i presidenti regionali Daniele Barbetti (Toscana), Paolo Manca (Sardegna) e Gianmarco Giovannelli (Abruzzo), a testimonianza di una rappresentanza estesa e condivisa tra le principali regioni italiane.

Il ruolo strategico di Confturismo in Italia

Confturismo, articolazione di Confcommercio, rappresenta a livello nazionale circa 200mila imprese turistiche, pari a oltre il 70% dell’intero comparto. L’organizzazione include circa 30mila alberghi e un bacino occupazionale che supera 1,1 milioni di lavoratori, confermandosi come uno dei principali attori nel panorama economico e turistico italiano.

Il turismo veneto come motore di crescita

In Veneto, il settore conta circa 17mila imprese turistiche, coordinate dalle principali sigle associative: Federalberghi Veneto (alberghi), Faita Nordest (campeggi), Fiavet Veneto (agenzie di viaggio), Fipe Veneto (pubblici esercizi), Fimaa Veneto (mediatori e agenti d’affari) e Unionmare Veneto (stabilimenti balneari). Questa rete imprenditoriale rappresenta un elemento chiave per la competitività e l’attrattività della regione.

Mozzarella Bufala Campana

Una nomina che valorizza il Veneto nel panorama nazionale

La presenza di Massimiliano Schiavon nel Consiglio Nazionale di Confturismo sottolinea la centralità del Veneto come regione trainante per il turismo italiano. L’esperienza maturata a livello regionale sarà messa al servizio delle strategie nazionali, con l’obiettivo di sostenere crescita, competitività e sostenibilità di un settore essenziale per l’economia del Paese.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Massimiliano Schiavon Federalberghi Veneto Confturismo Veneto Confturismo Nazionale imprese turistiche turismo italiano Consiglio Nazionale Confturismo settore turistico economia italiana Veneto
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
LE ALTRE NOTIZIE FLASH
Loading...
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Lesaffre
Antinori
Elle&Vire
Sogemi
Lesaffre
Antinori
Elle&Vire
Sogemi
Allegrini
Brita

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 