Anche per camerieri e cuochi ultimi giorni per inviare il 730

Mancano solo cinque giorni alla scadenza per l’invio del 730 precompilato, fissata per martedì 30 settembre. Una scadenza che coinvolge anche gli impiegati nei settori di hotellerie e ristorazione. Secondo i dati più recenti, circa 6 contribuenti su 10 hanno già scelto la modalità “semplificata”, che offre un percorso guidato senza la necessità di inserire manualmente campi o codici. L’Agenzia delle Entrate ha inoltre inviato un promemoria tramite l’app “IO” per ricordare ai contribuenti che, pur avendo aperto la propria dichiarazione, non hanno ancora completato l’invio.

Ultimi giorni per inviare il 730 precompilato

Chi sceglie il 730 precompilato tramite l’applicativo dell’Agenzia può optare per la modalità tradizionale o per quella semplificata. Quest’ultima offre un’interfaccia guidata con un linguaggio semplice, che inserisce automaticamente i dati e li valida, lasciando la possibilità di modificarli prima dell’invio. Da un’analisi dei dati, emerge che quest’anno circa il 60% dei modelli inviati è stato elaborato in modalità semplificata, rispetto al 52% dello scorso anno nello stesso periodo. Di questi, il 41% è stato accettato così com’è, senza modifiche.

Per inviare il 730 precompilato è necessario accedere all’applicativo dell’Agenzia delle Entrate tramite SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). È possibile anche delegare un familiare o un’altra persona di fiducia, utilizzando la funzione dedicata nella propria area riservata, oppure inviare la dichiarazione tramite PEC o recandosi presso un ufficio dell’Agenzia. Per il modello Redditi, invece, la scadenza è fissata al 31 ottobre 2025.

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione guide dedicate, un sito “Info e Assistenza” e brevi video tutorial sul canale YouTube “Entrate in Video” e sui canali social istituzionali. Questi strumenti offrono una panoramica completa sui passi necessari fino all’invio della dichiarazione.

© Riproduzione riservata