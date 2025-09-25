EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 25 settembre 2025  | aggiornato alle 19:03 | 114650 articoli pubblicati

Salomon Food World
Molino Paolo Mariani
Salomon Food World

Italiani pazzi per il poké: su Glovo circa 9mila ordini al giorno

Dalle Hawaii all’Italia, il poké si è trasformato da piatto dei pescatori a fenomeno gastronomico nazionale, con nuove abitudini di consumo, ingredienti mediterranei e città di provincia in forte crescita [...]

25 settembre 2025 | 17:18
 

Italiani pazzi per il poké: su Glovo circa 9mila ordini al giorno

Dalle Hawaii all’Italia, il poké si è trasformato da piatto dei pescatori a fenomeno gastronomico nazionale, con nuove abitudini di consumo, ingredienti mediterranei e città di provincia in forte crescita [...]

25 settembre 2025 | 17:18
 

In Italia ordinare poké è ormai un’abitudine quotidiana: negli ultimi dodici mesi gli ordini su Glovo hanno infatti sfiorato quota 3,3 milioni, con una crescita del +192% rispetto all’anno precedente. Significa che ogni giorno vengono consegnate oltre 9mila bowl, 379 all’ora, 12 ogni due minuti. Numeri che raccontano la trasformazione di un piatto nato nelle Hawaii come cibo semplice dei pescatori in un rituale contemporaneo, entrato a pieno titolo tra le scelte preferite degli italiani.

Italiani pazzi per il poké: su Glovo circa 9mila ordini al giorno

In Italia il poké è ormai un’abitudine quotidiana

L’ascesa del poké non riguarda soltanto la quantità, ma anche il modo in cui viene consumato. Lo scontrino medio è cresciuto del +31%, segnale che i clienti non ordinano solo più spesso, ma cercano di costruire la propria bowl ideale. La formula “Do It Yourself” rimane la più gettonata, con quasi un ordine su due, mentre a sorprendere è il formatobig”, quello che nell’ultimo anno ha segnato l’aumento più rapido con un +62%. Sul fronte degli ingredienti il salmone continua a dominare, seguito da pollo e tonno, ma la tendenza verso scelte vegetali si sta rafforzando. Le versioni vegan hanno registrato un +21% rispetto al 2023, confermandosi non più un’opzione marginale ma un’alternativa sempre più diffusa. Tofu, legumi e le varianti “pollo-non-pollo” ampliano le possibilità, rendendo la creatività un elemento centrale di ogni ordine.

Mozzarella Bufala Campana

Anche le abitudini di consumo raccontano molto di questo fenomeno. Il momento preferito per ordinare il poké è la sera, tra le 19 e le 20, fascia che concentra quasi il 40% degli ordini, con il picco esatto alle 20. Il venerdì si conferma la giornata regina, seguito da sabato e giovedì: il weekend inizia quindi con una bowl. A livello stagionale, giugno resta il mese da record. Non mancano le sorprese territoriali. Se Roma, Milano e Torino guidano la classifica per volumi complessivi, la crescita più forte arriva da città medie e piccole. Civitanova Marche ha segnato un +1.245%, Messina un +963% e Pavia un +951%. Un segnale chiaro che il poké non è più concentrato nei grandi centri urbani, ma si sta diffondendo anche in provincia. Tra le curiosità spicca il caso di un utente milanese che in un anno ha ordinato 293 poké, praticamente uno al giorno, probabilmente testando tutte le combinazioni disponibili.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
italia poké glovo ordini hawaii Civitanova Marche Messina Pavia
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
LE ALTRE NOTIZIE FLASH
Loading...
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Mangilli Caffo
Senna
Brita
Beer and Food
Mangilli Caffo
Senna
Brita
Beer and Food
Nomacorc Vinventions
Pavoni

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 