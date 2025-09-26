Pnrr 2025: due miliardi in più per l’agricoltura italiana e le filiere

La Cabina di regia del Pnrr ha approvato una revisione del piano con l’obiettivo di aggiornarlo alle esigenze attuali del settore agricolo. Le decisioni sono il frutto di un lavoro di collaborazione tra diversi ministeri e prevedono un rafforzamento delle misure più performanti. Tra queste, spiccano gli interventi aggiuntivi previsti per il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (MASAF).

2 miliardi in più per le filiere agricole

Il ministro Francesco Lollobrigida ha dichiarato: «C’è particolare soddisfazione per gli interventi aggiuntivi previsti per il Ministero dell’Agricoltura. Avere 2 miliardi di euro in più investiti sulle filiere significa portare a oltre 4 miliardi gli interventi per un settore che va dalla produzione alla trasformazione fino alla commercializzazione, rendendo i nostri prodotti più competitivi».

Il ministro ha inoltre sottolineato l’impegno del governo: «Sosteniamo agricoltori, allevatori e pescatori, garantendo una remunerazione equa. Investiamo anche risorse risparmiate da altre misure per potenziare la produzione di energia verde senza sacrificare i terreni agricoli».

La dotazione del Pnrr di competenza del MASAF passa da 3,6 miliardi di euro previsti nel 2021 a 8,5 miliardi oggi. In particolare, la misura “Contratti di filiera” raddoppia le risorse da 2 a 4 miliardi di euro. Dal 2023, gli investimenti complessivi per lo sviluppo del settore agricolo raggiungono circa 15 miliardi di euro.

Le risorse aggiuntive derivano dalla rimodulazione approvata in Cabina di regia a Palazzo Chigi alla presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del ministro Tommaso Foti.

La misura ha già raggiunto risultati significativi. L’obiettivo di sottoscrivere contratti per 1 miliardo entro giugno 2025 è stato superato del 25%, con 1,256 miliardi di euro sottoscritti. Ad oggi sono finanziati 63 progetti di filiera, coinvolgendo 1.042 imprese e liberando 2 miliardi di euro di investimenti grazie al cofinanziamento e all’accesso agevolato al credito.

I Contratti di filiera sono considerati uno strumento strategico per modernizzare le aziende agricole attraverso investimenti in digitalizzazione, innovazione ed efficientamento energetico, riducendo costi e sprechi e migliorando la sostenibilità.

Nella rimodulazione, ulteriori risorse sono destinate al programma “Parco Agrisolare”, che ha già finanziato oltre 23.000 imprese e installato 800 MW di capacità rinnovabile. L’obiettivo è raggiungere 1,7 GW entro il 2026, superando il target europeo di 1,3 GW e quadruplicando quello originario di 400 MW fissato nel 2021.

Questi investimenti provengono da risorse risparmiate in altre misure, mantenendo invariati gli obiettivi già concordati con Bruxelles e sostenendo progetti che riducono i costi energetici delle imprese agricole.

Secondo l’Istat, nel 2024 il settore agricolo ha registrato un aumento del 2% del valore aggiunto. Il reddito degli agricoltori italiani è cresciuto più di ogni altro in Europa, con incrementi a doppia cifra rispetto a una media europea dello 0,9%. Le esportazioni agroalimentari hanno raggiunto un record storico di 70 miliardi di euro nel 2024.

