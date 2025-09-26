Ryanair, arrivano gli ordini food&beverage via app e le carte d’imbarco solo digitali

Ryanair ha annunciato che il passaggio esclusivo al digitale per le carte d’imbarco scatterà dal 12 novembre, e non più dal 3. La compagnia ha scelto un periodo di minori viaggi per garantire una transizione graduale, ricordando che l’80% dei 206 milioni di passeggeri già utilizza la carta digitale.

Tra le novità, la compagnia introduce Order to Seat, che consentirà ai passeggeri di ordinare cibo e bevande direttamente dallo smartphone e riceverli per primi al posto. Saranno attivate anche notifiche live su gate, imbarchi e ritardi, con aggiornamenti diretti in caso di disagi.

Le associazioni di categoria esprimono perplessità. Assoutenti sottolinea: «Il rischio è che si creino nuovi costi a carico dei viaggiatori, fino a 55 euro per chi non avrà la carta digitale». Codacons aggiunge: «Digitalizzare i servizi è utile, ma deve sempre essere garantita un’alternativa gratuita per i consumatori».

© Riproduzione riservata