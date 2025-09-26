Tassa di soggiorno flessibile e infrastrutture per un’Italia più attrattiva

Il primo evento “Lo stato del turismo in Italia”, ospitato a Cavallino-Treporti e organizzato dal quotidiano Repubblica, ha riunito istituzioni, imprenditori e associazioni per delineare nuove strategie di sviluppo. Con quasi 7 milioni di presenze nel 2024, l’86% straniere, la località veneta è oggi tra le mete più frequentate d’Italia e modello di turismo open air grazie a campeggi e villaggi che garantiscono permanenze medie di 9-12 notti e un indotto di circa un miliardo di euro.

Il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso

Revisione della tassa di soggiorno e infrastrutture

Ampio consenso politico per una riforma della tassa di soggiorno, da agganciare alle tariffe e non più alle “stelle” degli alberghi. L’obiettivo è alleggerire i costi in bassa stagione e aumentare l’autonomia dei Comuni. Il ministro Adolfo Urso e il viceministro Edoardo Rixi hanno sottolineato l’esigenza di potenziare ferrovie, rete viaria e collegamenti con gli aeroporti per favorire la destagionalizzazione e l’attrattività verso pensionati e viaggiatori internazionali.

Alessandra Priante, presidente Enit

Sostenibilità e turismo motivazionale

Il turismo italiano cresce anche grazie alla sostenibilità ambientale. Cavallino-Treporti ha certificato dodici campeggi secondo standard internazionali e lanciato la “Blue & Green Community” per coinvolgere cittadini e imprese in uno sviluppo equilibrato. La presidente di Enit Alessandra Priante ha evidenziato come oggi «non è cambiato il turismo, ma il turista»: chi viaggia cerca esperienze, dallo sport all’enogastronomia, e sceglie mete autentiche come montagne e borghi.

Un’Italia dalle molteplici esperienze

Secondo Enit, l’Italia resta il Paese più desiderato al mondo grazie a una straordinaria densità di contenuti culturali e naturali. Dalle Alpi all’Appennino, le aree interne offrono opportunità per un turismo outdoor capace di allungare le stagioni e diversificare l’offerta. Il progetto governativo “Destinazione Italia” punta a valorizzare questi territori, promuovendo storia, cultura e wellness per rendere il Paese competitivo durante tutto l’anno.

