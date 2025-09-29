Cristian Pederzini acquisisce il 100% di Italpizza e rafforza la crescita globale

Cristian Pederzini ha completato l’acquisizione del Gruppo Italpizza, rilevando il 24,5% di quote residue detenute dall’ultimo socio di minoranza esterno. Con questa operazione, perfezionata il 25 settembre, l’azienda torna a essere interamente di proprietà italiana e modenese, segnando un passo strategico di grande rilievo per il settore alimentare.

Uno stabilimento di Italpizza

Proprietà interamente italiana e governance rafforzata

Grazie all’atto conclusivo, il fondatore e presidente Pederzini assume il pieno controllo della holding di Italpizza S.p.A., creando una governance più coesa e dinamica. L’obiettivo dichiarato è consolidare e incrementare la crescita aziendale, garantendo flessibilità decisionale e una gestione mirata all’espansione globale.

Leadership nel mercato della pizza surgelata

Il Gruppo Italpizza è riconosciuto come brand leader in Italia nel comparto delle pizze surgelate di alta qualità. In un mercato dominato da multinazionali, l’azienda ha saputo conquistare la fiducia dei consumatori italiani, notoriamente tra i più esigenti al mondo, imponendosi come punto di riferimento per gusto autentico e qualità artigianale.

Espansione internazionale e nuove partnership

Il nuovo assetto proprietario consente al gruppo di pianificare l’ingresso in ulteriori mercati internazionali, con una strategia chiara e competenze sempre più avanzate. Parallelamente, Italpizza prosegue nella collaborazione con le insegne della grande distribuzione, mantenendo rapporti consolidati per la produzione di private label e rafforzando il proprio ruolo di partner industriale affidabile.

© Riproduzione riservata