EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 29 settembre 2025  | aggiornato alle 19:15 | 114720 articoli pubblicati

Castel Firmian
Rational
Rational

Cristian Pederzini acquisisce il 100% di Italpizza e rafforza la crescita globale

Cristian Pederzini acquisisce il 100% del Gruppo Italpizza, riportando la proprietà totalmente italiana e modenese. L’operazione rafforza la governance, apre nuovi scenari di crescita internazionale e consolida la leadership nel mercato delle pizze surgelate di alta qualità [...]

29 settembre 2025 | 17:13
 

Cristian Pederzini acquisisce il 100% di Italpizza e rafforza la crescita globale

Cristian Pederzini acquisisce il 100% del Gruppo Italpizza, riportando la proprietà totalmente italiana e modenese. L’operazione rafforza la governance, apre nuovi scenari di crescita internazionale e consolida la leadership nel mercato delle pizze surgelate di alta qualità [...]

29 settembre 2025 | 17:13
 

Cristian Pederzini ha completato l’acquisizione del Gruppo Italpizza, rilevando il 24,5% di quote residue detenute dall’ultimo socio di minoranza esterno. Con questa operazione, perfezionata il 25 settembre, l’azienda torna a essere interamente di proprietà italiana e modenese, segnando un passo strategico di grande rilievo per il settore alimentare.

Cristian Pederzini acquisisce il 100% di Italpizza e rafforza la crescita globale

Uno stabilimento di Italpizza

Proprietà interamente italiana e governance rafforzata

Grazie all’atto conclusivo, il fondatore e presidente Pederzini assume il pieno controllo della holding di Italpizza S.p.A., creando una governance più coesa e dinamica. L’obiettivo dichiarato è consolidare e incrementare la crescita aziendale, garantendo flessibilità decisionale e una gestione mirata all’espansione globale.

Leadership nel mercato della pizza surgelata

Il Gruppo Italpizza è riconosciuto come brand leader in Italia nel comparto delle pizze surgelate di alta qualità. In un mercato dominato da multinazionali, l’azienda ha saputo conquistare la fiducia dei consumatori italiani, notoriamente tra i più esigenti al mondo, imponendosi come punto di riferimento per gusto autentico e qualità artigianale.

Espansione internazionale e nuove partnership

Il nuovo assetto proprietario consente al gruppo di pianificare l’ingresso in ulteriori mercati internazionali, con una strategia chiara e competenze sempre più avanzate. Parallelamente, Italpizza prosegue nella collaborazione con le insegne della grande distribuzione, mantenendo rapporti consolidati per la produzione di private label e rafforzando il proprio ruolo di partner industriale affidabile.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Cristian Pederzini Italpizza acquisizione controllo totale proprietà italiana governance pizza surgelata crescita internazionale grande distribuzione mercato globale
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
LE ALTRE NOTIZIE FLASH
Loading...
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Casoni Liquori
Torresella
Pentole Agnelli
Casoni Liquori
Torresella
Pentole Agnelli
Foddlab
Suicrà

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 