Negli sky box dello stadio dell’Udinese arrivano due stelle Michelin

29 settembre 2025 | 16:00
 

29 settembre 2025 | 16:00
 

Allo stadio Friuli la partita non si gioca solo in campo. Da questa stagione, a firmare la cucina del President Club e degli Sky Box sarà Emanuele Scarello, due stelle Michelin con il suo Agli Amici 1887 di Udine. Una presenza fissa, non più legata a qualche big match come accadeva in passato, che porta dentro la casa dell’Udinese (squadra che milita nel massimo campionato di calcio italiano) la filosofia e i sapori di una delle cucine più riconosciute del Friuli Venezia Giulia.

Nello stadio dell’Udinese arrivano due stelle Michelin

Lo stadio Friuli di Udine

L’accordo segna quindi un salto di qualità nell’esperienza allo stadio: non solo pallone, ma anche convivialità, con menu costruiti su materie prime del territorio e su quella rete di piccoli produttori che da anni accompagna il lavoro della famiglia Scarello. È un modo diverso di vivere la partita, dove creatività e attenzione ai dettagli si uniscono all’energia del tifo. Per il ristorante friulano si tratta di un passo ulteriore in un percorso di crescita che negli ultimi anni lo ha portato oltre i confini regionali: dalla storica sede di Udine - che la Guida Michelin Italia 2025 ha premiato con due stelle - alle aperture di Rovigno, anch’essa con due stelle in Croazia, e Venezia, con Agli Amici Dopolavoro al JW Marriott Venice Resort & Spa. L’arrivo nella Club House bianconera diventa così la tappa più recente di un percorso che resta legato alle radici friulane e, allo stesso tempo, guarda a un pubblico sempre più ampio.

Nello stadio dell’Udinese arrivano due stelle Michelin

Lo chef Emanuele Scarello

E non finisce qui. Tra le novità della stagione c’è anche Agli Amici and Guests, un calendario di appuntamenti che porterà allo stadio chef italiani e internazionali per dare vita a collaborazioni inedite e a momenti di cucina condivisa, pensati per sorprendere e coinvolgere. Lo spirito dell’iniziativa lo racconta direttamente Scarello: «Ringraziamo l’Udinese per averci coinvolto in un progetto che unisce sport e cucina. Il calcio, come la ristorazione, è un gioco di squadra: il talento individuale conta, ma è la forza del gruppo a fare la differenza. L’Udinese è da sempre un riferimento prestigioso e di qualità per il nostro territorio e siamo felici di portare in questa stagione prodotti e persone che rappresentano al meglio i valori di Agli Amici».

chef michelin cucina sky box udinese Udine friuli venezia giulia Agli Amici 1887 Emanuele Scarello
 
