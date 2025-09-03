Tommaso Mazzanti porta le sue schiacciate a Londra: a Soho arriva All'Antico Vinaio

All’Antico Vinaio arriva a Londra: il 20 settembre apre nel cuore di Soho il primo locale britannico della celebre catena di schiacciate fiorentine guidata da Tommaso Mazzanti. L’indirizzo è 61 Old Compton Street, la formula resta quella che da Firenze ha conquistato mezzo mondo: grandi classici, prodotti italiani e un’atmosfera informale che ha fatto diventare questa insegna un fenomeno internazionale con quasi 50 punti vendita e un fatturato che punta ai 100 milioni di euro entro fine 2025.

All’Antico Vinaio sbarca a Londra: il 20 settembre l’apertura a Soho

«Sono davvero onorato di aprire il mio negozio nel Regno Unito, in una delle città più importanti al mondo come Londra. Si tratta di una svolta cruciale nell’espansione di All’Antico Vinaio, sperando di riuscire a replicare nel Regno Unito il successo avuto negli Usa. Si tratta del settimo stato in cui apriamo, sempre spinti dalla voglia di portare un pezzo del Made in Italy in tutto il mondo» ha dichiarato Tommaso Mazzanti, che sarà presente al taglio del nastro il 20 settembre alle 11:00.

Il menu e l’inaugurazione a Soho

Il menu londinese riproporrà le schiacciate simbolo del brand, da La Favolosa a La Schiacciata del Boss fino a La Toscana, affiancate da alcune specialità ideate appositamente per la sede di Soho. E per il giorno dell’apertura è prevista una sorpresa: i primi 500 clienti riceveranno una schiacciata omaggio a scelta, una per persona. Il locale sarà poi operativo tutti i giorni dalle 10 alle 22, seguendo il modello già consolidato nelle altre città.

Con Londra, i punti vendita di All’Antico Vinaio nel mondo salgono a 48, con altre dieci aperture già programmate entro la fine dell’anno e nuovi progetti nel Regno Unito previsti per il 2026. L’obiettivo è continuare a crescere portando i sapori fiorentini in sempre più Paesi, in linea con una storia che ha visto la piccola bottega di via de’ Neri trasformarsi in uno degli street food più apprezzati a livello internazionale.

Il fenomeno e l’imprenditore

Basta ricordare che la rivista Saveur ha inserito La Favolosa, con sbriciolona, crema di pecorino, carciofi e melanzane fritte leggermente piccanti, tra i cinque migliori panini al mondo, mentre nel 2014 il locale di Firenze è stato il più recensito su TripAdvisor. Oggi la catena è presente in quasi tutta Italia, negli Stati Uniti, negli Emirati Arabi e ora anche in Europa con il nuovo traguardo londinese.

Tommaso Mazzanti, proprietario di All'Antico Vinaio

Dietro tutto questo, ricordiamo, c’è Tommaso Mazzanti, classe 1988, cresciuto a Bagno a Ripoli e nel 2020 protagonista dell’apertura del primo locale fuori Firenze, a Milano. Da lì, un’espansione inarrestabile che ha trasformato All’Antico Vinaio in un caso internazionale e Mazzanti in uno dei giovani imprenditori della ristorazione italiana più osservati degli ultimi anni.

