Balocco, Diletta nuova ad: «Proseguiremo la crescita nel solco dei valori familiari»

Dopo la scomparsa di Alessandra Balocco, l’azienda piemontese rinnova il consiglio di amministrazione. Diletta Balocco è la nuova amministratrice delegata, mentre Ruggero Costamagna è il nuovo presidente [...]

09 settembre 2025 | 13:37
 

Balocco ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione dopo la scomparsa, lo scorso agosto, di Alessandra Balocco, presidente e amministratore delegato della società. Il board è oggi composto da Ruggero Costamagna, che assume la presidenza, Diletta Balocco, nuova amministratrice delegata, Marco Costamagna, responsabile della strategia finanziaria, Assunta Pinto e Gianfranco Bessone come consiglieri di amministrazione.

Diletta Balocco è il nuovo ad del gruppo balocco

Diletta Balocco è il nuovo ad del gruppo

Diletta Balocco e Marco Costamagna rappresentano la quarta generazione della famiglia, che mantiene il pieno controllo dell’azienda, ancora oggi al 100% di proprietà familiare. La nota diffusa dall’azienda evidenzia come la nuova governance sia orientata a una linea di continuità. L’impegno rimane quello di puntare su innovazione, crescita in Italia e all’estero e valorizzazione delle specialità dolciarie italiane, con attenzione sia ai prodotti continuativi sia a quelli stagionali.

Attualmente Balocco è presente in oltre 70 Paesi e ha chiuso il 2024 con un fatturato di 257 milioni di euro, di cui il 13% derivante dall’export.

«Sono profondamente grata al consiglio di amministrazione – ha dichiarato Diletta Balocco. – per la fiducia che ha riposto in me. Dedicherò tutto il mio impegno, con mio cugino Marco al mio fianco e con il supporto costante dei miei familiari, a proseguire la crescita di Balocco secondo i valori e le linee guida che hanno ispirato tutte le generazioni della nostra famiglia, e che hanno sempre messo al primo posto la prosperità dell’azienda, il benessere delle persone e il legame con il territorio. È per me un onore guidare la squadra di eccezionali professionisti che contribuisce ogni giorno al successo di Balocco, e voglio ringraziarli di cuore per la loro straordinaria dedizione».

La storia di Balocco, azienda simbolo del made in Italy dolciario, si lega profondamente al territorio piemontese e alla capacità di coniugare tradizione e innovazione. La conferma della quarta generazione alla guida rappresenta un passaggio importante nella prospettiva di consolidare i risultati ottenuti e affrontare le nuove sfide dei mercati internazionali.

LE ALTRE NOTIZIE FLASH
