Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 14 gennaio 2026  | aggiornato alle 19:54 | 116782 articoli pubblicati

Rotari
julius meinl
Rotari

Chiara Ferragni assolta per i casi Pandoro Pink Christmas e uova di Pasqua

Il giudice di Milano ha assolto Chiara Ferragni sui casi Pandoro Pink Christmas e uova di Pasqua. Esclusa l’aggravante della truffa aggravata, il reato è stato riqualificato come truffa semplice e dichiarato estinto

 
14 gennaio 2026 | 16:10

Chiara Ferragni assolta per i casi Pandoro Pink Christmas e uova di Pasqua

Il giudice di Milano ha assolto Chiara Ferragni sui casi Pandoro Pink Christmas e uova di Pasqua. Esclusa l’aggravante della truffa aggravata, il reato è stato riqualificato come truffa semplice e dichiarato estinto

14 gennaio 2026 | 16:10
 

Si chiude con un proscioglimento il procedimento giudiziario che ha coinvolto Chiara Ferragni in relazione ai casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. Il giudice della terza sezione penale di Milano, Ilio Mannucci Pacini, ha disposto l’assoluzione dell’influencer al termine del processo con rito abbreviato, escludendo l’aggravante contestata dalla Procura.

Chiara Ferragni assolta per le vicende legate a pandoro e uova di Pasqua ferragni

Il processo si è chiuso con il proscioglimento di Chiara Ferragni e dei coimputati

Ferragni era imputata per truffa aggravata, con riferimento a presunti messaggi ritenuti ingannevoli diffusi sui social, nei quali si sarebbe lasciato intendere che parte dei ricavi delle vendite fosse destinata a iniziative benefiche. Il giudice ha però non riconosciuto l’aggravante della minorata difesa dei consumatori online, elemento che rendeva il reato procedibile d’ufficio.

Mozzarella di Bufala Campana

Venuta meno l’aggravante, il fatto è stato riqualificato come truffa semplice, rendendo necessaria una querela. Considerato che il Codacons aveva ritirato la denuncia circa un anno fa, dopo un accordo risarcitorio con l’influencer, il giudice ha dichiarato l’estinzione del reato.

Il proscioglimento ha riguardato anche i coimputati di Chiara Ferragni: Fabio Damato, all’epoca suo collaboratore più stretto, e Francesco Cannillo, presidente di Cerealitalia. Per tutti la decisione è arrivata con la stessa formula, legata alla mancanza di procedibilità del reato riqualificato.

All’uscita dall’aula, circondata da telecamere e cronisti, Chiara Ferragni ha commentato con poche parole l’esito del procedimento. «Siamo tutti commossi, ringrazio tutti, i miei avvocati e i miei follower», ha detto, visibilmente emozionata, dopo la lettura della sentenza.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Chiara Ferragni Pandoro Pink Christmas uova di Pasqua truffa semplice Codacons marketing food influencer e cibo comunicazione commerciale tribunale di Milano
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Comavicola
Elle&Vire
Molino Dallagiovanna
Siggi
Comavicola
Elle&Vire
Molino Dallagiovanna
Siggi
Debic
Cirio Conserve Italia

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026