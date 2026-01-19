Musica d’ambiente sicura e legale: l’accordo tra Federalberghi e Soundreef

Federalberghi e Soundreef, entità indipendente per la gestione dei diritti d’autore, hanno siglato un accordo per tutelare il diritto d’autore della musica d’ambiente nelle strutture ricettive italiane. L’intesa offre un quadro chiaro per garantire trasparenza, efficienza e sostenibilità economica nella gestione dei diritti musicali.

Alessandro Nucara, direttore generale di Federalberghi

Vantaggi per le strutture ricettive

Le strutture associate a Federalberghi potranno usufruire di condizioni agevolate e procedure semplificate per la regolarizzazione dell’uso della musica in camere e aree comuni, come hall, lounge, ristoranti, bar e centri benessere. L’accordo assicura piena conformità alle normative vigenti, evitando duplicazioni di oneri burocratici e amministrativi.

«L'accordo nasce da un dialogo costruttivo con gli operatori del settore e costituisce un passo concreto per rafforzare la tutela degli aventi diritto e assicurare la conformita' delle imprese ricettive alle disposizioni di legge», ha dichiarato il Ceo di Soundreef, Davide d'Atri. «L'intesa, che corona un laborioso confronto durato oltre tre anni, realizza il giusto equilibrio tra gli interessi degli autori delle opere e quelli delle imprese turistico ricettive», ha aggiunto Alessandro Nucara, direttore generale di Federalberghi.

Soundreef: presenza e ruolo strategico

Soundreef rappresenta oltre 48mila autori, compositori ed editori in 90 Paesi, di cui 30mila italiani. L’accordo con Federalberghi conferma il ruolo di Soundreef come partner strategico nella protezione dei diritti d’autore e nella costruzione di soluzioni pratiche e sostenibili per le imprese italiane.