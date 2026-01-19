Persone e sviluppo: Metro Italia ottiene il Top Employer per il 13° anno

Menu Apri login
19 gennaio 2026 | 15:18

Metro Italia conferma la certificazione Top Employer 2026 per il tredicesimo anno consecutivo, rafforzando il proprio impegno su formazione, leadership, benessere e valorizzazione delle persone nell'Horeca

Metro Italia, punto di riferimento nel commercio all’ingrosso per l’Horeca, ottiene per il tredicesimo anno consecutivo la certificazione Top Employer, confermando la solidità delle proprie politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane. Nel 2026 l’azienda ha raggiunto un punteggio complessivo dell’88,66%, in crescita rispetto all’anno precedente, a testimonianza di un percorso strutturato e continuativo.

Metro Italia ha ricevuto la certificazione Top Employer per il 2026, per il 13° anno consecutivo

Strategie HR orientate a persone, competenze e leadership

Il riconoscimento premia i miglioramenti registrati in ambiti chiave come Leadership, People Strategy, Learning, Employer Branding ed Employee Listening. Aree che riflettono un modello organizzativo attento allo sviluppo delle competenze, alla crescita professionale e alla qualità dell’ambiente di lavoro per oltre 3.600 dipendenti in Italia.

Formazione continua e valorizzazione dei reparti strategici

Nel corso del 2025, Metro Italia ha investito in iniziative trasversali dedicate alla formazione continua, con un focus specifico sui reparti strategici carne, pesce e ortofrutta, sulla gestione imprenditoriale dei punti vendita e sullo sviluppo di modelli di leadership manageriale coerenti con l’evoluzione del contesto lavorativo.

Ascolto, inclusione e benessere come leve organizzative

Centrale anche il tema dell’ascolto delle persone, affrontato attraverso incontri dedicati a benessere psicofisico e inclusione, sviluppati con il supporto di consulenti specializzati. Un approccio che rafforza l’esperienza dei collaboratori e consolida il posizionamento di Metro Italia come datore di lavoro di riferimento nel settore.

Come afferma Vanessa Catania, Direttrice People & Culture di Metro Italia: «Ottenere la certificazione Top Employer per il tredicesimo anno consecutivo rappresenta per noi un riconoscimento importante del nostro impegno a creare un ambiente di lavoro positivo e orientato allo sviluppo delle persone. Questo risultato è frutto del percorso fatto insieme ai colleghi e alle colleghe che ogni giorno si impegnano con determinazione e dedizione per mettere a disposizione dei nostri clienti il meglio dei nostri prodotti e servizi. Al loro fianco la squadra People & Culture lavora per valorizzare le persone garantendone le migliori opportunità di crescita e sviluppo, attraverso percorsi di formazione in un contesto inclusivo e attento al benessere».

METRO Italia Top Employer 2026 Horeca formazione aziendale leadership People Strategy Employer Branding benessere lavorativo risorse umane sviluppo professionale Vanessa Catania
 
