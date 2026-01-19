Persone e sviluppo: Metro Italia ottiene il Top Employer per il 13° anno

Metro Italia, punto di riferimento nel commercio all’ingrosso per l’Horeca, ottiene per il tredicesimo anno consecutivo la certificazione Top Employer, confermando la solidità delle proprie politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane. Nel 2026 l’azienda ha raggiunto un punteggio complessivo dell’88,66%, in crescita rispetto all’anno precedente, a testimonianza di un percorso strutturato e continuativo.

Metro Italia ha ricevuto la certificazione Top Employer per il 2026, per il 13° anno consecutivo

Strategie HR orientate a persone, competenze e leadership

Il riconoscimento premia i miglioramenti registrati in ambiti chiave come Leadership, People Strategy, Learning, Employer Branding ed Employee Listening. Aree che riflettono un modello organizzativo attento allo sviluppo delle competenze, alla crescita professionale e alla qualità dell’ambiente di lavoro per oltre 3.600 dipendenti in Italia.

Formazione continua e valorizzazione dei reparti strategici

Nel corso del 2025, Metro Italia ha investito in iniziative trasversali dedicate alla formazione continua, con un focus specifico sui reparti strategici carne, pesce e ortofrutta, sulla gestione imprenditoriale dei punti vendita e sullo sviluppo di modelli di leadership manageriale coerenti con l’evoluzione del contesto lavorativo.

Ascolto, inclusione e benessere come leve organizzative

Centrale anche il tema dell’ascolto delle persone, affrontato attraverso incontri dedicati a benessere psicofisico e inclusione, sviluppati con il supporto di consulenti specializzati. Un approccio che rafforza l’esperienza dei collaboratori e consolida il posizionamento di Metro Italia come datore di lavoro di riferimento nel settore.

Come afferma Vanessa Catania, Direttrice People & Culture di Metro Italia: «Ottenere la certificazione Top Employer per il tredicesimo anno consecutivo rappresenta per noi un riconoscimento importante del nostro impegno a creare un ambiente di lavoro positivo e orientato allo sviluppo delle persone. Questo risultato è frutto del percorso fatto insieme ai colleghi e alle colleghe che ogni giorno si impegnano con determinazione e dedizione per mettere a disposizione dei nostri clienti il meglio dei nostri prodotti e servizi. Al loro fianco la squadra People & Culture lavora per valorizzare le persone garantendone le migliori opportunità di crescita e sviluppo, attraverso percorsi di formazione in un contesto inclusivo e attento al benessere».