Alessandro Carluccio nuovo general manager di Popeyes, obiettivo crescita sul territorio

La catena di ristorazione Popeyes, specializzata in pollo fritto e sbarcata in Italia nel novembre 2024 tramite il master franchisee Restaurant Brands Europe, ha nominato Alessandro Carluccio come nuovo general manager per il mercato italiano. La decisione segna un passo strategico per consolidare il brand nel Paese e guidarne la crescita futura.

Alessandro Carluccio nuovo general manager di Popeyes

Con oltre 25 anni di esperienza nei settori della ristorazione e del retail, Carluccio avrà il compito di rafforzare la presenza del marchio e curarne lo sviluppo sul territorio. «L’obiettivo principale sarà consolidare il posizionamento del brand in Italia e garantire una crescita sostenibile», ha dichiarato il manager, sottolineando l’importanza di mantenere coerenza con i valori internazionali del marchio pur adattandolo al contesto locale.

Ad oggi, Popeyes conta 17 ristoranti operativi sul territorio nazionale. Al momento del lancio, l’azienda aveva annunciato un piano di espansione ambizioso, con l’intento di arrivare a 50 locali, puntando sia sulle principali città che su mercati in crescita. La nomina di Carluccio appare quindi come un tassello fondamentale per accelerare questo percorso, migliorando al contempo la gestione operativa e la riconoscibilità del brand presso i consumatori italiani.